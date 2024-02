Kate Winslet: 'Dopo Titanic, la fama ha reso sgradevole la mia vita'

In una recente intervista per il magazine Porter, Kate Winslet ha ricordato il disagio vissuto nel periodo successivo all'uscita di Titanic nel 1997. La fama e il successo l'hanno fatta sentire in maniera terribile.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

"I giornalisti dicevano sempre, 'Dopo Titanic avresti potuto fare qualsiasi cosa e invece hai scelto di fare queste piccole cose'. E io pensavo 'Sì, te lo giuro! Perché, indovina un po', essere famosa era terribile".

L'odio per la fama

"Ero grata, ovviamente" ha proseguito Winslet "Vivevo i miei vent'anni e riuscii a prendere un appartamento. Ma non volevo essere seguita mentre letteralmente davo da mangiare alle anatre". Tuttavia, il suo livello di notorietà non è un peso, come ha ribadito l'attrice:"Titanic continua a portare enorme gioia alle persone. L'unica momento in cui sono nel mood 'Oh Dio, nasconditi' è se siamo su una barca da qualche parte'".

Già nel 2021, Kate Winslet raccontò al podcast di Marc Maron di essersi sentita bullizzata da diversi tabloid britannici:"È stato come passare dalla notte al giorno da un giorno all'altro. Inoltre, sono stata soggetta a parecchia osservazione fisica e personale, e criticata parecchio. La stampa britannica è stata piuttosto crudele nei miei confronti".