Magic Mike - The Last Dance, Salma Hayek: "Nella scena della lap dance Channing Tatum mi ha quasi uccisa"

Salma Hayek ha rivelato di aver rischiato di morire nella scena della lap dance in Magic Mike - The Last Dance dopo che la co-star Channing Tatum si è aggrappato ai suoi pantaloni mentre era a testa in giù.

Durante la sua apparizione in Jimmy Kimmel Live!, l'attrice messicana ha parlato della sua partecipazione al sequel di Magic Mike soffermandosi sulla sequenza di danza nel film diretto da Steven Soderbergh.

"Sai, c'era questa parte che è stata tolta in cui sono a testa in giù e le mie gambe dovevano essere da qualche parte. Ma a testa in giù, si perde il senso dell'orientamento, e non ho fatto quello che avrei dovuto fare, quindi durante le prove, mentre ero a testa in giù, ho quasi battuto la testa" ha rivelato Salma Hayek.

L'attrice ha proseguito: "Channing Tatum si è aggrappato ai miei pantaloni, ma ero davvero preoccupata perché i miei pantaloni stavano scivolando via, e non riuscivo a ricordare se avevo indosso la biancheria intima o meno in quel momento. Quindi, invece di mettere le mani per proteggermi la testa, mi sono semplicemente aggrappata ai pantaloni. Lui ha detto 'Alza le mani' e io ho risposto 'No, no, no, no' Allora Channing mi ha chiesto, 'Cosa c'è che non va in te?' E io, 'Cosa c'è che non va in me? Mi hai quasi ucciso!'".

Magic Mike - The Last Dance vede nel cast anche Ayub Khan Din, Jemelia George, Juliette Motamed, Vicki Pepperdine, Gavin Spokes, Catilin Gerard, Christopher Bencomo e Nas Ganev.

Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per "Magic" Mike Lane (Tatum) è giunta l'ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l'ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un'offerta che non può rifiutare... e un'agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?

L'uscita italiana al cinema di Magic Mike - The Last Dance è fissata per il 9 febbraio.