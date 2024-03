Titanic: la porta che salva Kate Winslet venduta all'asta per 718.750 dollari, battuta frusta di Indiana Jones

La porta di legno che ha salvato la Rose di Kate Winset (ma non il povero Jack di Leonardo DiCaprio) in Titanic è stata venduta all'astaa una cifra da capogiro.

Il fatidico pezzo di legno di balsa è stato venduto alla cifra esorbitante di 718.750 dollari durante l'evento Treasures from Planet Hollywood di Heritage Auctions ed è stato il cimelio che ha raccolto la cifra più alta, battendo oggetti di scena iconici come la frusta di Indiana Jones del Tempio Maledetto e l'ascia di Jack Nicholson in Shining. L'asta rileva che la struttura ornata era "in realtà parte del telaio della porta appena sopra l'ingresso del lounge di prima classe della nave".

Venduto per 125.000 dollari anche l'abito di chiffon che Kate Winslet che indossava durante l'atto finale del film.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una famosissima scena del film Titanic

Jack poteva salvarsi?

Questa vendita, naturalmente, non pone fine all'eterno dibattito tra i fan sulla possibilità che anche Jack si sarebbe potuto salvare salendo sulla zattera improvvisata insieme a Rose. Al riguardo, la stessa Kate Winslet ha espresso il suo parere con toni coloriti. L'anno scorso, in occasione del 25° anniversario del film, il regista James Cameron ha testato scientificamente se entrambi gli amanti avrebbero potuto salvarsi sulla porta con l'aiuto di un team di scienziati e stuntmen. La conclusione? "Jack sarebbe potuto sopravvivere, ma ci sono molte variabili... penso che il suo pensiero fosse 'Non farò nulla che la metta in pericolo. E questo rientra nel personaggio al 100%'".

Titanic, James Cameron: "La mia ricostruzione del naufragio è giusta a metà"

Ecco alcuni degli altri oggetti venduti all'asta.