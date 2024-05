Giancarlo Esposito si prepara a entrare nell'MCU, ma non nel ruolo che tutti si immaginano

Dopo anni di speculazioni, Giancarlo Esposito ha confermato ufficialmente che farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, ma non nel ruolo che tutti avevano suggerito.

Durante un panel del CCXP, la star di Breaking Bad e The Mandalorian ha rivelato che apparirà in un progetto Marvel, ma non nel ruolo che molti fan hanno previsto per lui. Dopo essere stato indicato da tantissimi fan per il ruolo del Professor X fin dai primi rumor sull'ingresso degli X-Men nel MCU, Esposito ha dichiarato che interpreterà un ruolo diverso e ha fatto sapere che arriverà "prima o poi" e che sarà "meglio di quanto possiate immaginare".

Con i numerosissimi progetti in calendario nei prossimi mesi dei Marvel Studios, è impossibile stabilire con certezza in quale di questi apparirà Esposito, ma ci sono alcuni potenziali candidati.

In che film del MCU vedremo Giancarlo Esposito?

L'attore ha specificato che farà la sua prima apparizione nei panni del suo personaggio originale "prima o poi", e con Deadpool & Wolverine proprio dietro l'angolo, è impossibile escludere che sia proprio lì che lo vedremo per la prima volta.

Captain America: Brave New World sembra avere la sua schiera di cattivi già al completo, con il Leader e persino una potenziale apparizione dell'alter ego di Thaddeus Ross, Red Hulk. Altri film del MCU che hanno recentemente iniziato la produzione o rivelato informazioni sul casting sono Thunderbolts, Fantastic Four e Blade*.

Sebbene i primi due progetti siano già un po' troppo affollati di personaggi, potremmo puntare sulla presenza di Esposito come potenziale villain vampiro nel film con Mahershala Ali.