Titanic, James Cameron: "La mia ricostruzione del naufragio è giusta a metà"

James Cameron ha ammesso che la ricostruzione dell'inabissamento del Titanic nel suo celebre film è giusto solo in parte, a seconda di come la vera nave è affondata.

James Cameron è ossessionato dalla tecnologia e dalla scienza, che ha usato per testare la bontà della sua ricostruzione del naufragio del Titanic nel film omonimo. In occasione dello speciale del National Geographic, Titanic: 25 Years Later With James Cameron, il regista ha ingaggiato un team di scienziati e ingegneri per aiutarlo a stabilire se la scena dell'inabissamento presente nel suo film sia corretta o meno.

Dopo molteplici test idrodinamici, Cameron ha concluso che la sua ricostruzione del disastro del 1912, che ha ucciso più di 1.500 persone, era "corretta a metà", come svela a EW.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

"Titanic descrive ciò che credevamo fosse un ritratto accurato delle ultime ore della nave. L'abbiamo mostrata mentre affonda prima di prua, sollevando la poppa in alto nell'aria, prima che il suo enorme peso spezzasse la nave in due. Negli ultimi 20 anni, ho cercato di determinare se avessimo capito bene."

Pur essendo basato su un fatto di cronaca, Titanic ha raccontato la storia immaginaria di Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet), che si innamorano sulla sfortunata nave passeggeri. Tuttavia, James Cameron ha notato che la sua rappresentazione di come la nave è affondata nel film potrebbe differire da come è realmente andata a fondo.

"Non ho modo di determinare che in realtà è quello che è successo, ma mi piacerebbe poterlo considerare una possibilità perché così non devo rifare tutto il dannato film!" ha scherzato, aggiungendo che "l'immagine drammatica della poppa della nave che affonda lentamente era la più precisa possibile in quel momento".

Una scena del film Titanic

Per testare la sua teoria, Cameron e il suo team hanno realizzato una versione modello del Titanic che è stata in grado di dividersi nello stesso punto della nave originale e ha utilizzato attrezzature pirotecniche per affondarlo in un serbatoio d'acqua controllato.

Tra coloro che hanno aiutato il regista nel suo viaggio di conoscenza c'era la Marina degli Stati Uniti, che ha costruito due modelli di simulazione al computer del Titanic i quali hanno rivelato che la nave aveva bisogno di inclinarsi solo di 23 gradi fuori dall'acqua prima che si spezzasse. Da lì, Cameron e il suo team hanno condotto una serie di test che hanno scoperto una differenza fondamentale tra il modello e il film.

"Abbiamo scoperto che puoi far affondare la poppa verticalmente e puoi far ricadere la poppa con un grande tonfo, ma non puoi avere entrambe le cose. Quindi il film è sbagliato in un aspetto o nell'altro. Tendo a pensare che sia sbagliato sulla ricaduta della poppa a causa di ciò che vediamo a prua del relitto. Penso che possiamo escludere la possibilità di un affondamento verticale della poppa, e penso che possiamo escludere la possibilità che ricada e poi diventi verticale. Avevamo più o meno ragione nel film".