Thor: Love and Thunder ancora primo al box office USA, buon debutto per La ragazza della palude

Thor: Love And Thunder: Chris Pratt in un'immagine tratta dal trailer

Prosegue la corsa di Thor: Love and Thunder al box office americano. Il film campione di incassi Marvel riduce i suoi introiti del 68%, ma resta saldamente in testa con altri 46 milioni di incasso che lo portano a un totale di 233,2 milioni raccolti in due settimane. A livello globale, il film ha già incassato 498 milioni. Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciato Thor pronto a partire per lo spazio insieme ai Guardiani della Galassia dopo aver affidato a Valchiria il compito di regnare su New Asgard. Ma sappiamo anche il personaggio è alla ricerca della sua regina per coronare finalmente il suo sogno d'amore.

Thor: Love and Thunder, 10 cose che potreste non aver notato

Dopo un debutto record, Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo difende la seconda posizione continuando a macinare incassi. Il film d'animazione raccoglie 26 milioni che lo portano a un totale di 262,5 milioni in tre settimane.

Minions 2: i cinema britannici vietano agli adolescenti di presentarsi in giacca e cravatta

Nettamente superiore alle aspettative il debutto de La ragazza della palude, tratto dal romanzo best-seller di Delia Owens. Daisy Edgar-Jones guida il film, che avrà la sua anteprima europea a Locarno 2022 e racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all'età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla "ragazza della palude" hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Debutto da 17 milioni in 3.650 sale e una media per sala di 4.657 dollari.

La ragazza della palude: Taylor Swift presenta "Carolina", la canzone composta per il film

Quarto, Top Gun: Maverick prosegue la sua corsa. Nell'ottava settimana di permanenza nelle sale, il sequel di Top Gun incassa altri 12 milioni di dollari e arriva a 618 milioni complessivi. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Tom Cruise a Cannes 2022: "Non avrei mai permesso che Top Gun: Maverick uscisse in streaming"

Scende in quinta posizione Elvis, acclamato biopic su Elvis Presley firmato da Baz Luhrmann che incassa altri 7,6 milioni e supera i 106 milioni totali. Qui la nostra recensione di Elvis, che vede la rivelazione Austin Butler nei panni del re del rock e Tom Hanks in quelli del suo celebre manager, il Colonnello Tom Parker.