La ragazza della palude: Taylor Swift presenta "Carolina", la canzone composta per il film

Taylor Swift ha presentato Carolina, la canzone tematica del film La ragazza della palude, il film con star Daisy Edgar Jones che arriverà nei cinema italiani a ottobre.

La cantautrice ha descritto il brano spiegandone l'atmosfera: "Circa un anno e mezzo fa ho scritto una canzone sulla storia di una ragazza che ha sempre vissuto all'esterno, guardando dentro a livello figurativo e letterale. Il contrasto tra la sua solitudine e la sua indipendenza. La sua curiosità e la sua paura, tutte intrecciate. La sua gentilezza persistente e il tradimento del mondo".

Il film La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing) è tratto dal romanzo best-seller di Delia Owens. Il progetto racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all'età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla "ragazza della palude" hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all'interno della palude.

Taylor Swift ha raccontato: "La ragazza della palude è un romanzo in cui mi sono assolutamente persa quando l'ho letto anni fa. Non ho appena ho sentito che c'era un film in fase di lavorazione con protagonista l'incredibile Daisy Edgar Jones e prodotta dalla brillante Reese Witherspoon, sapevo che volevo farne parte dal lato musicale. Ho scritto la canzone Carolina da sola e ho chiesto al mio amico Aaron Dessner di produrla. Volevo creare qualcosa di affascinante ed etereo per essere all'altezza di questa affascinante storia".

Nel cast, oltre alla protagonista Daisy Edgar-Jones, ci sono anche Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer, Jr. e David Strathairn.

La regia è di Olivia Newman, mentre la sceneggiatura è firmata da Lucy Alibar.