Natalie Portman: 'Recitare in un altro cinecomic sarebbe davvero divertente'

Nel corso di un'intervista a Vanity Fair, Natalie Portman ha ammesso di essersi divertita molto a interpretare Mighty Thor in Thor: Love and Thunder e di essere più che favorevole all'idea di interpretare un altro cinecomic.

L'attrice Premio Oscar per Il cigno nero ha confessato che recitare nei cinecomic le fa guadagnare punti alla vista dei suoi figli: "È stato così divertente da fare. Quando fai un film di supereroi guadagni un sacco di punti con i tuoi figli".

"È piuttosto sorprendente - ha continuato Portman - ti senti come se prima avessi pensato: 'Oh, credo che dovrò interpretare donne minute per tutta la vita'. E poi ti dicono: 'No, interpreterai un personaggio di un metro e ottanta'. Poi ti guardi sullo schermo. Mi sono detta: 'Ecco com'è essere una persona grande. Ecco come ci si sente'. La cosa più sorprendente è stata la quantità di cibo che devi mangiare. Era tutto un susseguirsi di frullati proteici tutto il giorno, che dopo un po' fanno schifo. È stato un mondo divertente da conoscere".

In questi giorni, Natalie Portman è nelle sale americane con May December, l'ultimo film di Todd Haynes candidato ai Golden Globe. Il film è uscito su Netflix USA il 1° dicembre scorso, mentre in Italia arriverà al cinema con Lucky Red il 24 aprile 2024.

Su queste pagine potete leggere la recensione di May December.