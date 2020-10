Thor: Love And Thunder, la perdita di peso di Thor anticipata nel titolo di lavorazione?

Non senza una certa ironia, il titolo di lavorazione di Thor: Love And Thunder anticiperebbe il destino 'alimentare' del dio del Tuono.

Il titolo di lavorazione di Thor: Love And Thunder potrebbe aver anticipato il cammino che porterà il Dio del Tuono a perdere peso dopo la trasformazione in Thor grasso vista in Avengers: Endgame.

THOR: LOVE AND THUNDER's working title is THE BIG SALAD... pic.twitter.com/0v9JGMAagY — Skyler Shuler (@SkylerShuler) October 15, 2020

Thor: Love And Thunder entrerà in lavorazione a gennaio 2021. Da quanto anticipato finora, nel film ritroveremo i Guardiani della Galassia, nuovi compagni di viaggio di Thor, Christian Bale in un ruolo ancora segreto e la Jane Foster di Natalie Portman che attraverserà il dramma della malattia, come nella storyline dei fumetti di Jason Aaron, prima di diventare Mighty Thor.

Resta da capire quale versione di Thor ritroveremo nel nuovo capitolo, il Dio del Tuono possente e muscoloso o il Thor grasso di Avengers: Endgame? Un indizio traspare dal titolo di lavorazione di Thor: Love and Thunder rivelato su Twitter da Skyler Shuler che, non senza humor, sarà "La Grande Insalata", riferimento anche a Il grande Lebowski il cui Drugo Lebowski è servito come modello per Thor grasso.

La trama di Thor: Love and Thunder è per lo più top secret. Tessa Thompson farà ritorno nel ruolo di Valkyrie e sarà impegnata nella ricerca della sua regina, quindi si profila una nuova svolta sentimentale. Valkyrie è diventata la nuova regnante di Asgard in Avengers: Endgame, mentre Thor ha deciso di andarsene in giro per la Galassia insieme ai Guardiani. Confermato l'arrivo di Christian Bale nei panni di un nuovo misterioso villain.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata all'11 febbraio 2022.