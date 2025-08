Chris Hemsworth e il contestato video su Thor: omaggio frainteso o addio al personaggio Marvel?

Chris Hemsworth è tornato a parlare dell'ormai discusso video "Legacy of Thor", pubblicato a maggio 2025 sui suoi canali social, che ha scatenato una valanga di speculazioni sulla sua possibile uscita definitiva dal Marvel Cinematic Universe. Il filmato, che celebrava la lunga avventura dell'attore nei panni del Dio del Tuono, ha portato molti fan a ipotizzare un commiato. Ma Hemsworth, in una nuova intervista, ha messo fine alle voci.

Il video "Legacy of Thor" e le reazioni inaspettate del pubblico

Il breve montaggio, pubblicato sui social, aveva un tono celebrativo e nostalgico. Hemsworth, che ha debuttato nel ruolo nel 2011, ha accompagnato il video con un messaggio di ringraziamento rivolto ai fan. Tuttavia, le immagini e le parole scelte sono state interpretate da molti come un addio anticipato al personaggio. Le teorie hanno rapidamente preso piede online, alimentando l'idea che Avengers: Doomsday potesse segnare l'ultima apparizione dell'attore nel ruolo iconico.

Hemsworth smentisce: "Solo un messaggio di gratitudine, non un addio"

Intervistato da The Hollywood Reporter, Hemsworth ha chiarito le sue intenzioni: "Non era certamente nelle mie intenzioni comunicare un addio". Ha spiegato che l'idea del video è nata dal suo team social, desideroso di rendere omaggio ai fan: "Ci siamo detti 'Facciamo qualcosa per ringraziare le persone' e l'abbiamo assemblato in modo semplice". Ma la reazione del pubblico ha preso tutt'altra direzione.

[video id= yt=ip9UIGStPeU&t=1s]

L'attore ha raccontato di non aver previsto la portata del fraintendimento. "Alcuni mi hanno chiesto spiegazioni, ma non pensavamo servisse un chiarimento ufficiale. Era solo un gesto di affetto verso i fan". Ha aggiunto che il momento è stato frainteso e "molto è stato letto in un piccolo dettaglio".

Ha poi confermato: "Sto già iniziando un altro capitolo con Thor, è il personaggio più importante della mia carriera".

I fan possono quindi tirare un sospiro di sollievo: Chris Hemsworth non ha alcuna intenzione di lasciare il MCU, almeno per il momento. L'attore tornerà infatti sul grande schermo nei panni di Thor in Avengers: Doomsday, atteso nelle sale statunitensi il 18 dicembre 2026. E chissà, magari questa nuova fase porterà a un'evoluzione ancora più profonda del personaggio, che ha già vissuto più di una trasformazione nel corso degli anni.