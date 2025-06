Thor, i Marvel Studios sono al lavoro su un altro progetto dedicato al Dio del Tuono?

Chris Hemsworth ha recentemente condiviso un video e un messaggio sui social media che molti fan hanno interpretato come un'indicazione del fatto che il suo tempo nel MCU potrebbe essere agli sgoccioli, e si è ipotizzato che il suo prossimo ruolo in Avengers: Doomsday potrebbe anche essere la sua ultima volta nei panni di Thor.

È possibile che sia così, ma se Hemsworth ha intenzione di appendere il martello al chiodo, sembra che i Marvel Studios stiano portando avanti un paio di nuovi progetti legati a Thor, anche in caso di addio dell'attore.

Una recente indiscrezione sostiene che il quinto film con al centro il personaggio di Thor stia ufficialmente andando avanti senza il coinvolgimento di Taika Waititi (regista degli ultimi due capitoli), e Daniel Richtman ha riferito che anche un altro progetto intitolato Thor Quest sarebbe attualmente in fase di sviluppo.

Chris Hemsworth dirà addio a Thor molto presto?

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un'immagine del film

Non abbiamo idea se si tratterà di un film o di una serie Disney+ (quest'ultima è probabilmente una scommessa più sicura), e lo scooper non possiede ancora altri dettagli. Non esistono fumetti specifici intitolati Thor Quest, ma esistono alcuni libri per bambini prodotti dalla Disney. Potrebbe trattarsi di una nuova serie animata per famiglie? Non sarebbe un'ipotesi così assurda.

Thor: Love and Thunder, la scena finale con Love e il Dio del Tuono

"Interpretare Thor è stato uno dei più grandi onori della mia vita", ha scritto Hemsworth nel suo recente post. "Negli ultimi 15 anni ho impugnato Mjolnir e poi Stormbreaker nei panni del Dio del Tuono, ma ciò che lo ha reso davvero speciale... è stato condividerlo con tutti voi. La vostra passione, il vostro tifo e il vostro amore per questo personaggio hanno significato tutto per me. Grazie per aver reso il mio viaggio nel Marvel Cinematic Universe indimenticabile... Avanti il prossimo, Doomsday!".

Sembrava certamente che stesse dando l'addio al personaggio, ma Hemsworth dovrebbe far parte anche del cast di Avengers: Secret Wars - a meno che il possente guerriero asgardiano non sia destinato a raggiungere i suoi antenati nel Valhalla durante gli eventi di Doomsday. Quest'ultimo arriverà al cinema il 18 dicembre 2026.