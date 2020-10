Thor: Love and Thunder, le riprese inizieranno a gennaio 2021

Le riprese di Thor: Love and Thunder dovrebbero prendere il via a gennaio in Australia, Natalie Portman sarebbe già stata avvistata in zona in vacanza con la famiglia mentre si prepara per il ruolo di Mighty Thor.

Thor: Love and Thunder dovrebbe entrare in lavorazione a gennaio 2021. Dopo i continui ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, il film che vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono sta per entrare nel vivo.

La potente Thor

Da poco è stato annunciato l'ingresso di Chris Hemsworth nel cast di Mad Max: Furiosa, prequel di Mad Max: Fury Road. Non sappiamo ancora quando il progetto entrerà in lavorazione, mentre Hollywood Reporter dà per certo l'avvio delle riprese di Thor: Love and Thunder per l'inizio del 2021. Il film Marvel verrà girato in gran parte in Australia, terra natale di Hemsworth. Molto probabile che la lavorazione di Mad Max, anch'esso girato in Australia, seguirà a ruota.

Taika Waititi è stato confermato alla regia di Thor: Love and Thunder. Il film vedrà un passaggio di consegne tra Thor e Jane Foster, che nel film si trasformerà in Mighty Thor, seguendo la scia dei fumetti Marvel. Natalie Portman, che di recente è stata paparazzata in vacanza con la famiglia in vacanza proprio nelle spiagge australiane, si starebbe preparando duramente per mettere su i muscoli necessari per il ruolo.

La trama di Thor: Love and Thunder è per lo più top secret. Tessa Thompson farà ritorno nel ruolo di Valkyrie e sarà impegnata nella ricerca della sua regina, quindi si profila una nuova svolta sentimentale. Valkyrie è diventata la nuova regnante di Asgard in Avengers: Endgame, mentre Thor ha deciso di andarsene in giro per la Galassia insieme ai Guardiani. Confermato l'arrivo di Christian Bale nei panni di un nuovo misterioso villain.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata all'11 febbraio 2022.