Avengers: Endgame, Thor grasso ha cambiato per sempre il futuro del personaggio

L'aspetto inaspettato di Thor visto in Avengers: Endgame ha cambiato per sempre il personaggio, influenzando per sempre il suo futuro.

È stato uno shock per tutti i fan quando in Avengers: Endgame è apparso Thor in una forma fisica del tutto cambiata, obeso e con i rasta, una versione totalmente diversa dal Dio del Tuono che tutti ricordavano ma che ha cambiato probabilmente per sempre il suo futuro.

Avengers: Endgame, Chris Hemsworth è un Thor molto transandato

Prima di diventare grasso in Avengers: Endgame, la fiducia e lo stato emotivo del personaggio di Thor, interpretato da Chris Hemsworth, sono stati brutalmente messi alla prova. In breve tempo ha visto davanti ai suoi occhi la morte dei suoi cari e quella di metà dei suoi sudditi, con la scomparsa di Asgard. Il suo aumento di peso è chiaramente inteso come una manifestazione fisica della sua depressione, visto che rappresenta l'esatto contrario di come dovrebbe essere un eroe ma, quando si riconnette con sua madre Frigga in Avengers: Endgame, Thor è costretto a cambiare questa percezione.

Individuando efficacemente il problema di suo figlio, la saggezza di Frigga porta alla rivendicazione da parte di Thor del Mjolnir, riprendendo in mano il suo futuro con una gamma più ampia di possibilità. E con l'abdicazione dal trono alla fine del film, la storia futura di Thor probabilmente rifletterà un cambiamento importante per un personaggio così spesso legato al suo background reale e all'archetipo dell'eroe più stereotipato.

Thor: Love and Thunder, ecco perché il "grasso" Thor non tornerà nel quarto film

Un percorso particolare quello di Thor, lineare fino a un certo punto ma poi disturbato da vari eventi tragici che però lo hanno portato a un forte cambiamento di personalità e di valori, un ottimo inizio per rientrare nella Fase 4 dell'MCU. È già stato rivelato che nel suo prossimo film, Thor: Love and Thunder, Jane Foster assumerà il ruolo di Mighty Thor, prendendo possesso del potente martello. In questo film di Taika Waititi il nuovo fisico di Thor potrebbe essere collegato alla sua ritrovata identità, rifiutando le sue precedenti percezioni di eroismo che alla fine si sono rivelate inutili e restrittive.