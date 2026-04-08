Lena Headey rivela: "Avevo girato una scena per Thor: Love and Thunder, ma è stata tagliata"

Lena Headey, indimenticabile interprete di Cersei nella serie Il Trono di Spade, ha rivelato di aver recitato nel film Thor: Love and Thunder. La scena in cui era coinvolta, tuttavia, è stata poi tagliata durante il montaggio e non è quindi presente nella versione arrivata nelle sale nel 2022.

La scena tagliata da Thor: Love and Thunder

In una nuova intervista rilasciata a ScreenRant, Lena Headey ha infatti parlato di Thor: Love and Thunder (di cui potete leggere la nostra recensione del film in versione 4K UHD e blu-ray), diretto da Taika Waititi, svelando: "Non ero nel cast, ma ci ho lavorato. Eravamo in tre. Interpretavamo una congrega di streghe. Penso fosse un'invenzione di Taika, ed erano una specie di guida negli inferi per Thor, ma erano davvero, davvero divertenti e in un certo modo folli".

Lena aveva realizzato una scena del film MCU

L'attrice ha quindi aggiunto: "Penso ci fosse questa intera storia tipo 'Sono state licenziate', quando in realtà era piuttosto: 'Cosa stanno facendo qui?'. Ma penso che l'intenzione fosse trovare questo posto per loro in modo che avessero le loro avventure".

Lena ha poi sottolineato: "C'eravamo io, Angus Sampson, e Da'Vine Joy Randolph, quindi era un trio all'insegna della follia".

Headey ha infine ammesso che è rimasta un po' dispiaciuta per il fatto che la scena sia stata tagliata.

Il recente ritorno di Lena Headey in tv

L'attrice, recentemente, ha dovuto affrontare anche la cancellazione della serie The Abandons, di cui era protagonista, dopo una sola stagione. La storia era ambientata a metà dell'800, in Oregon, seguendo delle famiglie che lottano per mantenere la propria terra quando una forza corrotta cerca di farli andare via.

Tra i protagonisti del progetto targato Netflix, che era stato creato da Kurt Sutter, c'erano anche Gillian Anderson, Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Lucas Till, Aisling Franciosi, Toby Hemingway, Michael Greyeyes, Ryan Hurst, Katelyn Wells, Clayton Cardenas, Elle-Maija Tailfeathers, Brían F. O'Byrne, Marc Menchaca, Patton Oswalt, Michael Ornstein, Jonathan Koensgen, Jack Doolan, Michiel Huisman, Haig Sutherland e Sarah White.