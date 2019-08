Thor: Love and Thunder, Natalie Portman svela la preparazione per interpretare Thor!

Natalie Portman ha svelato ai fan la sua preparazione per il ruolo di Mighty Thor in Thor: Love and Thunder.

Il panel Marvel del San Diego Comic-Con ha rivelato la sorpresa più grande di tutte, il turnover tra Chris Hemsworth e Natalie Portman nel ruolo di Thor. Non solo Jane Foster farà ritorno ufficialmente nell'MCU, ma interpreterà Thor in Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della saga Marvel.

E mentre i fan sono curiosi di scoprire nuovi dettagli sulla presenza di Natalie Portman nei panni di Thor, l'attrice ha condiviso un video sulle storie di Instagram in cui mostra i fumetti di Mighty Thor che sta leggendo con la scritta "Werk".

Natalie Portman is already preparing

for The Mighty Thor ⚡️🔨#ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/oIbj4psOHl — cosmic (@Q82004yousef1) July 31, 2019

Nei fumetti Jane Foster diventa Thor dopo che le è stato diagnosticato un tumore al seno e il potere del Mjolnir la aiuta a recuperare la sua forza. Jane continua a operare nei panni di Thor per parecchi anni, ma alla fine si sacrifica mentre prova a salvare Asgardia da Magog. Viene però riportata in vita da Thor Odinson e Odino. Per adesso non sappiamo quanto di quest storyline drammatica entrerà a far parte di Thor: Love and Thunder. La conferma del ritorno di Taika Waititi è garanzia di comicità, anzi, lo stesso Taika Waititi ha fornito un'epica risposta su Twitter ai detrattori preventivi.

Come ha spiegato il capo di Marvel Kevin feige: "Taika ha letto il fumetto mentre girava Thor: Ragnarok. Credo che abbia accettato di tornare alla regia fi un altro Thor proprio in virtù di quel fumetto. Lo ha portato a noi, ce lo ha fatto leggere e ne siamo stati rapiti. Siamo entrati in contatto con Natalie. Lei è parte della famiglia dell'MCU così l'abbiamo messa in contatto con Taika. Dopo un incontro si sono trovati d'accordo."

Thor: Love and Thunder vedrà anche il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor e Tessa Thompson in quelli di Valkyrie, nuova sovrana di New Asgard che andrà alla ricerca della sua regina.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata al novembre 2021.