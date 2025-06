Marvel, clamoroso: in sviluppo un film su Hercules con Brett Goldstein?

Una delle sorprese di Thor: Love and Thunder è arrivata nella scena post-credits, quando Zeus ha mandato suo figlio Ercole a sfidare il Dio del Tuono del MCU.

La star di Ted Lasso, Brett Goldstein, è stata scritturata per il ruolo dell'eroe (che ha tutta l'aria di essere più antagonista che protagonista), ma da allora non si è più visto nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo l'indiscrezione recente secondo cui Thor 5 sta procedendo nello sviluppo senza il coinvolgimento del regista Taika Waititi, ora l'insider di settore Daniel Richtman ha riferito che i Marvel Studios starebbero sviluppando un progetto solista su Hercules, con Goldstein destinato a riprendere il ruolo.

Hercules potrebbe avere un film tutto suo dopo lo scontro con Thor?

Ted Lasso 2: Brett Goldstein in una scena della seconda stagione

Il personaggio di Hercules è diventato difficile da vendere al botteghino, e non è certo che la spinta dei Marvel Studios possa aiutare a invertire questa tendenza. Il progetto di un film in coppia con Thor aumenterebbe l'interesse, ma se il piano è di farli scontrare in Thor 5, allora il prossimo film sul Dio del Tuono potrebbe gettare le basi per questo vociferato spin-off.

Thor: Love and Thunder, Russell Crowe nei panni di Zeus

Una serie Disney+ o una Special Presentation sarebbe una scommessa più sicura di un film da far uscire nelle sale e vendere al pubblico. Vedremo come evolveranno le cose, visto che i Marvel Studios hanno già confermato che stanno sviluppando più film e show televisivi di quanti ne entreranno in produzione alla fine.

Tempo fa, Goldstein, ricordando l'ingaggio nel ruolo per Thor: Love and Thunder, ha dichiarato di aver ricevuto l'offerta dai Marvel Studios "letteralmente all'improvviso una notte". L'attore ha continuato: "Mi hanno detto: 'È Hercules, sei tu'. E io ho pensato: 'Cosa? E mi sono detto: "Ma siete seri? Mi state prendendo per il culo? È una messinscena?'. Quindi sì, è stato sorprendente per me come credo lo sia stato per altre persone".