Thor: Love and Thunder, Natalie Portman sarà Mighty Thor, non Thor Girl

In Thor: Love and Thunder, Natalie Portman non sarà Thor Girl, ma prenderà il posto del vero Thor, come chiarisce Taika Waititi.

In Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della saga Marvel del Dio del Tuono, Natalie Portman sarà Mighty Thor, non Thor Girl. La precisazione arriva dal regista Taika Waititi, intervenuto su Twitter per chiarire ogni dubbio.

Tra gli annunci più stupefacenti del panel Marvel del San Diego Comic-Con 2019 vi è proprio quello che riguarda il passaggio di consegne tra Chris Hemsworth e Natalie Portman in Thor: Love and Thunder. L'interprete di Jane Foster, interesse sentimentale terrestre di Thor, raccoglierà lo scettro del potere e il martello e diventerà il nuovo Thor. Non, come alcuni ipotizzavano, Thor Girl, altro personaggio apparso nei fumetti Marvel.

Correction. She's called Mighty Thor. — Taika Waititi (@TaikaWaititi) July 21, 2019

Thor: Love and Thunder farà parte della Fase 4 dell'MCU, mentre gli impegni di James Gunn faranno slittare Guardians of the Galaxy Vol. 3 alla Fase 5, evento che complica la situazione a livello narrativo. Alla fine di Avengers: Endgame abbiamo lasciato Thor intento a imbarcarsi su una nave spaziale insieme ai Guardiani della Galassia. Che ne sarà di lui e del suo viaggio galattico? Quando esattamente Jane Foster prenderà il suo posto? Il motivo per cui lei lo sostituirà è proprio la sua scelta di vagare nella galassia? Tutto questo lo scopriremo più avanti.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata al novembre 2021.