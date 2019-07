Thor: Love and Thunder, Taika Waititi e la sua risposta epica a chi teme che rovinerà il film

Un utente di Twitter si è augurato che Taika Waititi non rovini Thor: Love and Thunder con la sua ironia come ha fatto con Thor: Ragnarok, il regista ha risposto in modo epico.

Qualcuno sostiene che Taika Waititi potrebbe rovinare Thor: Love and Thunder ma il regista ha una risposta epica per qualunque cosa, figurarsi per chi non apprezza il suo umorismo.

Perchè a quanto pare i problemi di un certo Kevin Rodriguez con Taika Waititi sono nati per il fatto che in Thor: Ragnarok molte delle sue scelte piuttosto umoristiche hanno sicuramente reso il clima generale molto meno cupo del solito. Se tanti hanno apprezzato il tocco del regista neozelandese, alcuni la pensano come Kevin Rodriguez che, facendosi portavoce per gli scontenti, su Twitter si è augurato che Waititi non rovini anche Thor: Love and Thunder, di cui sarà, appunto, regista.

Sorry in advance, suckaaaaaaa. — Taika Waititi (@TaikaWaititi) 28 luglio 2019

In definitiva: "Taika Waititi mi ha rovinato Thor: Ragnarok. Troppa comicità. Spero che non farà lo stesso con il prossimo". Il regista ha risposto personalmente al fan del dio del tuono scontento, con una frase semplice: "Scusa in anticipo", seguita da un'espressione abbastanza intraducibile ma piuttosto eloquente.

E questo sicuramente dice già parecchio su cosa potremo aspettarci nella prossima avventura di Thor.

Thor: Love and Thunder farà parte della Fase 4 dell'MCU, mentre gli impegni di James Gunn faranno slittare Guardians of the Galaxy Vol. 3 alla Fase 5, evento che complica la situazione a livello narrativo. Alla fine di Avengers: Endgame abbiamo lasciato Thor intento a imbarcarsi su una nave spaziale insieme ai Guardiani della Galassia. Che ne sarà di lui e del suo viaggio galattico? Quando esattamente Jane Foster prenderà il suo posto? Il motivo per cui lei lo sostituirà è proprio la sua scelta di vagare nella galassia? Tutto questo lo scopriremo più avanti. L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata al novembre 2021.