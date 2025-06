Thor 5 confermato: Marvel al lavoro su un nuovo film senza Taika Waititi

Dopo Thor: Love and Thunder, che avrebbe potuto rappresentare un punto di svolta per il personaggio nell'universo cinematografico Marvel, la Casa delle Idee sembra pronta a intraprendere una nuova direzione per il Dio del Tuono. Il film, liberamente ispirato alle celebri storie di Jason Aaron, aveva suscitato grande attesa grazie anche alla presenza di personaggi come The Mighty Thor e Gorr il Macellatore di Dei. Eppure, nonostante l'entusiasmo iniziale, l'accoglienza è stata più tiepida del previsto.

Taika Waititi, già acclamato per aver rinfrescato il personaggio in Thor: Ragnarok nel 2017, ha scelto per il sequel un tono fortemente ironico e sopra le righe che ha diviso pubblico e critica. Perfino Chris Hemsworth, storico interprete del protagonista, ha espresso riserve sul risultato finale, ammettendo in diverse interviste che il film non ha raggiunto il livello sperato.

Con l'intenzione di riportare equilibrio alla saga e restituire maggiore profondità al personaggio, Marvel Studios avrebbe quindi deciso di affidare Thor 5 a un nuovo regista. Il nome di Sam Hargrave, già dietro la macchina da presa per Extraction, è emerso tra i possibili candidati, anche se nulla è ancora confermato.

Un nuovo inizio per Thor

Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman, lo sviluppo di Thor 5 è ormai ufficiale e il film si collocherà nella nuova fase dell'MCU, quella successiva a Avengers: Secret Wars. Con Waititi fuori dai giochi, il progetto sembra voler offrire un nuovo inizio per il personaggio, magari anche aprendo la strada a una nuova trilogia.

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

Chris Hemsworth, parlando del percorso del suo ruolo, ha recentemente ricordato come prima di Thor: Ragnarok si sentisse spesso sottoutilizzato nei film dei Avengers: "Sembrava che fossi lì solo per fare scena. Leggevo le battute degli altri e pensavo: 'Loro si divertono di più. E io cosa sto facendo?'".

L'attore ha riconosciuto anche gli eccessi dell'ultimo film: "Mi sono lasciato andare troppo all'improvvisazione. È diventato tutto troppo caricaturale. Ho perso di vista cosa rendeva davvero interessante Thor".