Thor: Love and Thunder, le riprese si sono concluse

La fine delle riprese di Thor: Love and Thunder, celebrata su Instagram da un membro del team del cinecomic Marvel capitanato da Chris Hemsworth.

La crew di Thor: Love and Thunder celebra la fine delle riprese. La conferma da un post su Instagram di Luca Vannella, hair designer del cinecomic Marvel. Vannella ha postato una riproduzione del Dio del Tuono con sullo sfondo un'immagine del fumetto di Thor spiegando che si tratta di un regalo del team e scrive "Abbiamo finito!!".

I dettagli del plot di Thor: Love and Thunder sono ancora in gran parte ignoti, ma le numerose foto dal set del film hanno rivelato ai fan alcuni gustosi dettagli del film che vedrà il ritorno del Dio del Tuono dopo Avengers: Endgame.

Le foto rubate di Thor: Love and Thunder hanno rivelato l'aspetto di New Asgard e la perdita di peso di Thor grasso, ma anche l'incredibile forma fisica della star Chris Hemsworth nel film.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth svela in un video il nuovo look del supereroe

Diretto da Taika Waititi, Thor: Love and Thunder vede il ritorno della star Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Tessa Thompson in quello di Valkyrie, Natalie Portman è Jane Foster, Jaimie Alexander è Lady Sif, Chris Pratt torna nei panni di Star-Lord, Dave Bautista in quelli di Drax, Karen Gillan sarà ancora Nebula e Christian Bale sarà il villain Gorr il Macellatore di Dei.

L'uscita al cinema di Thor: Love and Thunder è fissata al 6 maggio 2022.