Thor: Love & Thunder, la perdita di peso di Thor grasso svelata nelle foto dal set

Nuove foto dal set di Thor: Love & Thunder suggerirebbero una sequenza di allenamento che mostrerà come il dio del Tuono di Chris Hemsworth è riuscito a perdere il peso accumulato in Avengers: Endgame.

Nuove foto dal set di Thor: Love and Thunder avrebbero svelato la perdita di peso di Thor grasso che farà parte (a quanto pare) della trama del film. Nelle foto vediamo il Dio del Tuono di Chris Hemsworth che sfoggia fascia tergisudore e polsini coordinati e indossa i pantaloni di una tuta.

Dopo aver interpretato un Thor depresso, ingrassato e dedito all'alcool e al junk food in Avengers: Endgame, il Dio asgardiano si riunirà alla Dottoressa Jane Foster (Natalie Portman) per la prima volta da Thor: The Dark World del 2013. A quanto intravediamo dalle foto diffuse dal Daily Mail, è possibile che vedremo Thor impegnato in un allenamento in stile anni '80 per perdere il peso superfluo e riconquistare la sua forma fisica stellare.

In un recente scambio su Instagram, il collega Chris Pratt, che comparirà in Thor: Love and Thunder nel ruolo di Star-Lord, ha scherzosamente chiesto a Chris Hemsworth di smetterla di allenarsi "dal momento che saremo nello stesso film e il mio allenatore non vuole che io stia accanto a te se sembri così" facendo riferimento all'eccezionale forma fisica del collega.

Dopo il rilancio del franchise di Thor con Thor: Ragnarok, Hemsworth ha parlato di Love and Thunder confermando che "c'è quella stessa pressione, se non maggiore, per questo film. Un'eccitante energia nervosa sta motivando tutti noi a superare i nostri limiti e a fare di più".

Nel cast del film, in uscita sugli schermi italiani il 4 maggio 2022, troveremo Chris Hemsworth, Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, Tessa Thompson che sarà Valkyrie, Melissa McCarthy, Matt Damon, Luke Hemsworth e gli interpreti delle avventure dei Guardiani della Galassia, tra cui Chris Pratt e Karen Gillan, interprete di Nebula. Il villain di questo capitolo della storia sarà invece Christian Bale, mentre Russell Crowe interpreterà Zeus.