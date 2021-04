Thor: Love and Thunder, dopo Thor grasso Chris Hemsworth è al top della forma (VIDEO)

Una forma fisica strabiliante per Chris Hemsworth che si lascia alle spalle Thor grasso mostrando il duro allenamento per Thor: Love and Thunder.

Avengers: Endgame ci ha abituato alla visione di un Thor grasso e trasandato a cui presto diremo addio. Dal set australiano di Thor: Love and Thunder arriva un nuovo video che mostra la star Chris Hemsworth in forma smagliante e muscoli in evidenza.

nonostante un allenamento estenuante, Chris Hemsworth sembra essersi divertito a rimettersi in forma per Thor: Love and Thunder modellando i muscoli sotto la guida di esperti personal trainer, come dimostra il video pubblicato dall'attore su Instagram.

Attualmente Chris Hemsworth è impegnato a Sidney sul set di Thor: Love and Thunder insieme al resto del ricco cast sotto la direzione di Taika Waititi. Il film segnerà il ritorno di segnerà anche il ritorno della Jane Foster di Natalie Portman, assente durante la Fase Tre. Jane si trasformerà in Mighty Thor seguendo così una celebre trama dei fumetti Marvel che racconta di come l'interesse sentimentale del Dio del Tuono acquisti speciali poteri per affrontare e combattere un tumore al seno.

L'uscita nei cinema di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.