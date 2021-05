Thor: Love and Thunder, le nuove foto dal set mostrano New Asgard

Le nuove foto scattate sul set di Thor: Love and Thunder mostrano le scenografie usate per creare New Asgard.

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono attualmente in corso e le nuove foto dal set mostrano la scenografia creata per New Asgard.

Nel capitolo precedente delle avventure del supereroe si era svelato che Asgard era stata distrutta e, dopo che Thanos aveva decimato i sopravvissuti in Avengers: Infinity War, il protagonista aveva trasferito il suo popolo a Tønsberg, in Norvegia.

Gli scatti dal set di Thor: Love and Thunder condivisi dal Daily Mail anticipano quindi la presenza di alcune scene ambientate a New Asgard, ora guidata da Valkyrie, il personaggio interpretato da Tessa Thompson, dopo che il figlio di Odino ha deciso di partire insieme ai Guardiani della Galassia per trovare il proprio scopo in veste di eroe.

La comunità potrebbe però essere in pericolo, forse a causa del villain Gorr interpretato da Christian Bale, o essere coinvolta in qualche scena con Zeus personaggio affidato a Russell Crowe.

Marvel, per ora, non ha rivelato alcun dettaglio riguardante la trama del film Thor: Love and Thunder, progetto che si inserisce a livello temporale tra gli eventi raccontati in Avengers: Endgame e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Il regista Taika Waititi, nel 2019, aveva dichiarato: "Il prossimo film di Thor che sto realizzando ci permetterà di lanciarci in questa avventura, che è quello che ho realmente amato nel realizzare Ragnarok: sembrava stessimo portando Thor a vivere un'avventura davvero fantastica. Ci sono sempre nuove cose da vedere e fare e, in questo caso, penso che si aumenteranno molti elementi e si proporrà qualcosa di più grande, maggiormente coraggioso e più luminoso. Ci saranno semplicemente delle cose davvero folli da girare".

Nel cast del film, in uscita sugli schermi italiani il 4 maggio 2022, troveremo Chris Hemsworth, Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, Tessa Thompson che sarà Valkyrie, Melissa McCarthy, Matt Damon, Luke Hemsworth e gli interpreti delle avventure dei Guardiani della Galassia, tra cui Chris Pratt e Karen Gillan, interprete di Nebula. Il villain di questo capitolo della storia sarà invece Christian Bale, mentre Russell Crowe interpreterà Zeus.