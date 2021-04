Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth svela in un video il nuovo look del supereroe

Chris Hemsworth ha condiviso online un video in cui è insieme al figlio, svelando così il nuovo look del suo personaggio in Thor: Love and Thunder.

Chris Hemsworth ha rivelato in un video condiviso online un dettaglio relativo al look che avrà in Thor: Love and Thunder, il nuovo film Marvel le cui riprese sono attualmente in corso.

La star australiana ha infatti condiviso online un breve filmato in cui sta dando delle lezioni di pugilato al figlio e Chris indossa una parrucca molto simile alle acconciature dei precedenti capitoli della storia del supereroe.

Chris Hemsworth è ormai da numerose settimane impegnato nelle riprese del nuovo capitolo della storia del supereroe in Australia e, per ora, non è stato svelato quando è prevista la fine del lavoro sul set.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani il 6 maggio 2022. Nel cast del film diretto da Taika Waititi, troveremo Chris Hemsworth, Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, Tessa Thompson che sarà Valkyrie, Melissa McCarthy, Matt Damon, Luke Hemsworth e gli interpreti delle avventure dei Guardiani della Galassia, tra cui Chris Pratt e Karen Gillan, interprete di Nebula. Il villain di questo capitolo della storia sarà invece Christian Bale. Nel cast ci sarà anche Russell Crowe, con un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.