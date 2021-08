Thor: Love and Thunder, Christian Bale nei panni di Gorr il macellatore di dei nelle foto leaked

Primo sguardo al trucco prostetico indossato da Christian Bale nei panni del villain Gorr il macellatore di dei grazie alle foto leaked dal set californiano di Thor: Love and Thunder, dove sono in corso i reshoots.

Mentre sono in corso a Malibu le riprese aggiuntive di Thor: Love and Thunder, grazie ai paparazzi spuntano in rete le foto leaked di Christian Bale con indosso il costume del villain Gorr il macellatore di dei.

Le foto diffuse dal Daily Mail mostrano a sorpresa Christian Bale con indosso un trucco prostetico, dipinto di grigio dalla testa ai piedi. In una delle foto l'attore indossa l'iconico mantello nero ben noto ai fan del fumetto. Le foto indicherebbero dunque che il look del personaggio verrà plasmato grazie al make-up e non, come alcuni si sarebbero aspettati, con l'uso della CGI.

Marvel, per ora, non ha rivelato alcun dettaglio riguardante la trama del film Thor: Love and Thunder, progetto che si inserisce a livello temporale tra gli eventi raccontati in Avengers: Endgame e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Thor: Love and Thunder, Taika Waititi promette un film "senza senso"

Thor: Love and Thunder vede nel cast Chris Hemsworth, Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, Tessa Thompson che sarà Valkyrie, Melissa McCarthy, Matt Damon, Luke Hemsworth e gli interpreti delle avventure dei Guardiani della Galassia, tra cui Chris Pratt e Karen Gillan, interprete di Nebula. Il villain di questo capitolo della storia sarà invece Christian Bale, mentre Russell Crowe interpreterà Zeus.

Il film uscirà nei cinema italiani il 4 maggio 2022.