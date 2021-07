Thor: Love and Thunder, Taika Waititi promette un film "senza senso"

Taika Waiti ha parlato di Thor: Love and Thunder, che secondo lui non avrà alcun senso e sarà molto più pazzo del film precedente.

Il regista Taika Waititi ha rivelato il perché Thor: Love and Thunder sarà diverso dal film precedente, Thor: Ragnarok, affermando che sarà molto divertente e senza senso.

Natalie Portman e Taika Waititi al San Diego Comicon

Parlando con Empire di Thor: Love and Thunder poco dopo aver terminato le riprese, Taika Waititi ha espresso quanto sia stato assolutamente sconcertante per lui che sia riuscito a realizzare il film:

"Ho fatto delle cose pazzesche nella mia vita ... Ma [questo è] il film più folle che abbia mai fatto...Scrivendo tutti gli elementi di questo film mi sono accorto che non hanno senso. È quasi come se non dovesse essere fatto. È più folle. Te lo dico io cosa c'è di diverso. Ci saranno molte più emozioni in questo film. E molto altro amore. E molti altri tuoni. E molto di più Thor."

Thor: Love and Thunder, una t-shirt svela il look della Potente Thor di Natale Portman

Al momento sono disponibili pochissime informazioni su Thor:Love and Thunder e la Marvel sembra tenere le cose molto nascoste, questi dettagli detti da Taika Waititi, quindi, si rivelano molto preziosi per tutti i fan, che non vedono l'ora di vedere il film al cinema.

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale a febbraio 2022 e nel cast ci saranno ovviamente Chris Hemsworth, il ritorno di Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum e Vin Diesel.