Thor 4, Tessa Thompson anticipa il nuovo film Marvel: torna Valkyrie!

Non solo a breve rivedremo Tessa Thompson in Avengers: Endgame, ma l'attrice ha anticipato il possibile arrivo di Thor 4. In una nuova intervista l'attricd ha rivelato di aver sentito rumor su un sequel del film Marvel, che vedrebbe peraltro il ritorno della guerriera Valkyrie!

Valkyrie ha fatto la sua comparsa nell'MCU in Thor: Ragnarok, interpretata dalla star di Creed - Nato per combattere Tessa Thompson. Valkyrie è l'ultima della sua specie, una fiera guerriera di Asgard che all'occorrenza sa come rimettere a posto il Dio del Tuono. Dopo Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War ha visto Valkyrie completamente assente.

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

Come confermato anche dai poster di Avengers: Endgame, il personaggio farà ritorno in Avengers 4, ma a quanto pare il cammino di Valkyrie è destinato a proseguire anche nella Fase 4 dell'MCU e nello specifico su un eventuale nuovo film di Thor, come ha anticipato la stessa Tessa Thompson in un'intervista:

"Ho sentito che esiste un soggetto per un altro film su Thor. Non so quanto sia vero questo rumor, ma so che c'è il soggetto. Credo che l'idea sia di riavere Taika Waititi alla regia."

Il team Thor starebbe per riunirsi ancora una volta dunque, se il rumor verrà confermato il Dio del Tuono potrebbe sopravvivere a Thanos nello scontro finale, ma questo lo scopriremo a partire dal 24 aprile quando Avengers: Endgame arriverà al cinema.

Avengers: Endgame, chi morirà?

Ricordiamo che sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.