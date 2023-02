Thor: Ragnarok: Elizabeth Banks voleva dirigere il film Marvel, ma non l'hanno mai richiamata

Elizabeth Banks ha svelato che uno dei suoi desideri era dirigere Thor: Ragnarok, ma la Marvel non le ha mai risposto.

L'attrice, impegnata da tempo anche come regista, ha rivelato il retroscena riguardante i film con Chris Hemsworth durante un'intervista rilasciata a Variety in cui ha parlato della sua carriera e di Cocainorso, il suo impegno più recente dietro la macchina da presa.

Parlando del suo approccio alla regia, Elizabeth Banks ha spiegato: "Non riesco a occuparmi della visione di un'altra persona. Voglio realmente portare la mia sensibilità alle cose".

Nonostante questa decisione, la star ha rivelato che era "realmente interessata" alla regia di Thor: Ragnarok: "E non è successo nulla".

Elizabeth aveva provato a mettersi in contatto con i vertici della Marvel per condividere la sua proposta, ma non tutto è andato come sperava: "Nessuno mi ha richiamata. Taika Waititi ha ottenuto il lavoro. E giustamente".

Banks ha inoltre spiegato perché avrebbe voluto occuparsene: "Mi attrae la sensibilità. Quel personaggio è divertente e so quanto sia bravo Chris Hemsworth nel prendersi in giro, quelle sono le vibrazioni che amo".

La regista e attrice, durante l'intervista, si è resa conto di aver rivelato un dettaglio che avrebbe attirato l'attenzione dei media: "Ho parlato di Thor. Ora sarò al centro dei clickbait in quel fottuto articolo. Non avrei mai dovuto parlarne ad alta voce".

Elizabeth avrebbe potuto occuparsi di un cinecomic anche in un'altra occasione: "Ho avuto un pitch per un film di Catwoman un po' di tempo fa, ma non penso che rientrerà nei progetti attualmente. Ma forse un giorno, in futuro".