Thor Ragnarok: "reunion di famiglia" per Cate Blanchett e Chris Hemsworth a Disneyland (FOTO)

Cate Blanchett, interprete di Hela in Thor: Ragnarok, ha incontrato due persone vestite da Thor e Loki al Disneyland Resort, scatenando la reazione inaspettata di Chris Hemsworth.

Con l'uscita di Thor: Ragnarok, la saga incentrata sul dio del tuono interpretato da Chris Hemsworth ha intrapreso una strada più comica e leggera rispetto al passato, complice anche la regia di Taika Waititi, poi tornato dietro alla macchina da presa per Thor: Love and Thunder. Nel film del 2017 venne anche introdotto il personaggio di Hela, interpretato da Cate Blanchett.

L'attrice ha di recente fatto visita al Disneyland Resort, scattando una foto con due tizi vestiti da Thor e Loki. Una simpatica "reunion di famiglia" come scritto da Chris Hemsworth su Twitter. L'attore ha fatto poi riferimento a mjolnir, martello magico di Thor che viene fatto in mille pezzi proprio da Hela.

Chris Hemsworth ha elogiato il lavoro di Taika Waititi, affermando come la saga dedicata a Thor avesse disperatamente bisogno del suo tocco speciale: "È follemente divertente. Ma non pensate che quell'energia fanciullesca e frenetica siano sinonimo di qualcuno che non è preparato. È una combinazione unica".

Prima ancora che Taika Waiti venisse scelto per la regia, Elizabeth Banks si era proposta per il ruolo, senza mai ricevere una chiamata. La regista e attrice, durante una recente intervista, aveva dichiarato: "Nessuno mi ha richiamata. Taika Waititi ha ottenuto il lavoro. E giustamente".