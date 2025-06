The Odyssey: l'uscita del primo trailer (se confermata) è imminente

The Odyssey ha adesso una probabile data di uscita del primo trailer. Lo svelano nuove anticipazioni sul web che forniscono nuove conferme sul ruolo interpretato da Anne Hathaway nell'epopea corale di Christopher Nolan. Ma andiamo con ordine.

Secondo World of Reel, l'uscita del primo trailer del film è imminente. Il promo di The Odyssey, la cui descrizione è trapelata su Reddit, dovrebbe infatti debuttare nei cinema in concomitanza con l'uscita di Jurassic World - La Rinascita, distribuito nelle sale italiane da Universal a partire dal 2 luglio. Sebbene questa finestra temporale per l'uscita del trailer non sia ancora stata confermata da Universal, è logico che lo studio voglia promuovere il suo film più atteso dell'estate 2026 insieme al suo blockbuster estivo di quest'anno, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2025.

Anne Hathaway

Scopriamo il ruolo di Anne Hathaway

La notizia era già circolata in via ufficiosa, ma adesso il sito greco OneMan.com ha confermato che Anne Hathaway interpreterà Penelope, regina di Itaca nonché moglie di Ulisse (matt Damon) e madre di Telemaco (Tom Holland). Figlia del re spartano Icario, la donna aspetta il ritorno del marito nonostante la corte spietata dei pretendenti al trono di Itaca.

Il sito web fornisce conferme anche su altri interpreti del film corale. Charlize Theron sarà la Sacerdotessa Circe, mentre Benny Safdie e Lupita Nyong'o interpreteranno il re di Micene Agamennone e la moglie Clitemnestra. Naturalmente per il momento né Christopher Nolan né Universal hanno commentato il casting, il mistero sul film è ancora fitto nonostante le numerose foto dal set rubate nei mesi scorsi e circolate sui social media.

Quel che sappiamo per certo è che l'attesa pellicola, che potrebbe essere vietata ai minoti per i contenuti violenti, vanta un cast stellare che comprende Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Jon Bernthal, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Samantha Morton, Mia Goth, Corey Hawkins, Cosmo Jarvis, e Ryan Hurst. A loro si aggiungono aggiungono Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez, Nick E. Tarabay, Jimmy Gonzales, Maurice Compte, Michael Vlamis, Iddo Goldberg e Josh Stewart.

Girato on location in Italia e Grecia, ma anche in altre parti del mondo, The Odyssey arriverà nei cinema nell'estate 2026.