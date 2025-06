The Odyssey di Christopher Nolan: le riprese sono ancora in corso e il film è a metà strada

Dopo quasi cinque mesi di produzione, The Odyssey, la nuova epopea cinematografica di Christopher Nolan, è ancora in fase di riprese.

La nuova e ambiziosa produzione di Christopher Nolan, The Odyssey, è tutt'altro che vicina alla conclusione. A quasi cinque mesi dall'inizio delle riprese, il film - ispirato al celebre poema epico di Omero - risulta essere a metà del percorso produttivo. Secondo fonti vicine alla produzione, l'opera si preannuncia come una delle sfide più grandi della carriera del regista britannico.

Le riprese sono iniziate a febbraio 2025, e finora si sono svolte tra il Marocco, la Grecia, l'Italia e Los Angeles. Attualmente la troupe si trova in Scozia, ma le riprese proseguiranno in Irlanda, Islanda e infine nel Regno Unito.

James Newman, coordinatore degli stunt del film, ha recentemente raccontato in un'intervista alcune delle sue impressioni sul progetto: "Non gireranno mai più un film come questo. Credo sarà l'epopea delle epopee. Il coordinatore ci ha mostrato alcune foto delle location: coprono tutta Europa. Il viaggio di Odisseo è pazzesco, dura quasi dieci anni".

Tutto quello che sappiamo sull'Odissea di Nolan

Il film si basa sull'Odissea, uno dei testi fondanti della letteratura occidentale. Scritto da Omero nell'VIII secolo a.C., il poema narra il lungo e travagliato ritorno a casa dell'eroe greco Odisseo (Ulisse), tra divinità, mostri mitologici e prove quasi insormontabili.

Locandina di The Odyssey

Il budget stimato si aggira intorno ai 250 milioni di dollari e il film verrà girato con le più recenti telecamere IMAX, sotto la direzione della fotografia di Hoyte van Hoytema, storico collaboratore del regista.

Al centro del racconto ci sarà Odisseo, interpretato da Matt Damon, che guida un cast corale di altissimo livello. Tra i nomi confermati figurano Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal e Mia Goth. Un ensemble che testimonia l'importanza e la portata del progetto.

The Odyssey arriverà nei cinema di tutto il mondo il 17 luglio 2026. È atteso un primo teaser trailer già a luglio 2025.