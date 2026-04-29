Caine: il primo teaser dello spin-off di John Wick sull'assassino cieco omaggia i film di kung fu

Caine è ufficialmente entrato in fase di produzione, portando nuovamente sul grande schermo l'assassino non vedente che avevamo amato in John Wick: Chapter 4. Questa volta però, la vera notizia risiede nel doppio ruolo di Donnie Yen, che non solo riprende i panni del letale guerriero, ma siede anche dietro la macchina da presa.

Un omaggio al kung fu e l'assenza di Baba Yaga

Un annuncio che arriva proprio mentre i fan ancora digeriscono i risultati di Ballerina, lo spin-off con Ana de Armas che ha incassato oltre 140 milioni di dollari, confermando che il pubblico ha ancora una fame insaziabile di storie ambientate tra le regole ferree della Gran Tavola.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Dimenticate, almeno per un momento, il volto di Keanu Reeves. Il regista e architetto della saga Chad Stahelski ha parlato chiaro ai microfoni di The Hollywood Reporter: questo nuovo capitolo non vedrà la partecipazione del personaggio di John Wick. La scelta risponde a una visione artistica ben precisa che sposta le coordinate geografiche e stilistiche del racconto verso Oriente.

Se il primo film del brand guardava con ammirazione ad icone come Charles Bronson, questa nuova avventura vuole essere una lettera d'amore al cinema di Chow Yun-fat, John Woo e Wong Kar-wai. Si respira l'aria dei grandi classici del genere, un sottogenere che Stahelski definisce più semplice da comunicare al pubblico proprio per la sua natura iconica.

"Lo spin-off di Donnie Yen non ha il personaggio di John Wick. Ha Donnie Yen ed è un'ode ai film di kung fu", ha ribadito il regista, sottolineando la volontà di esplorare nuovi territori narrativi senza restare ancorati al passato.

Vendetta in corso e una produzione che corre veloce

Le immagini trapelate mostrano che la trama ripartirà esattamente dai fili lasciati in sospeso nel quarto capitolo. Caine, finalmente libero dai vincoli della Gran Tavola, deve ora guardarsi le spalle da Shimazu Akira, interpretata da Rina Sawayama, che ha un unico obiettivo: vendicare l'uccisione del padre, il celebre Shimazu Koji interpretato da Hiroyuki Sanada.

John Wick 4: una foto di Keanu Reeves

Lo stesso Yen ha rotto gli indugi su Instagram pubblicando una foto dal set con un eloquente "Ci siamo...", mandando in fibrillazione una fanbase che attende anche novità sul quinto capitolo principale e sulla serie TV ancora senza titolo.

Sebbene manchi una data di uscita ufficiale, l'avvio delle riprese rende un debutto nel 2027 l'ipotesi più accreditata. Tra prequel in stile anime e nuovi letali killer all'orizzonte, la strada di Caine appare già tracciata nel sangue e nel mito delle arti marziali più pure.