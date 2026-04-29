Pecore sotto copertura meglio di Logan: è record per Hugh Jackman su Rotten Tomtoes

Nessuno era preparato per l'esordio stellare di Pecore sotto copertura, frizzante detective comedy interpretata da Hugh Jackman in arrivo nei cinema italiani il 7 maggio. Al debutto la curiosa pellicola ispirata al romanzo dell'autrice tedesca Leonie Swann, ha segnato un record inaspettato su Rotten Tomatoes diventando il film interpretato da Hugh Jackman con la media più alta.

La scatenata pellicola mistery ha debuttato con il 96% di recensioni positive, superando Bad Education, che ha il 94%, e Logan - The Wolverine, che segue al 93%. Al momento in cui scriviamo la media è scesa al 94%, sempre un risultato eccezionale per una pellicola comica che vede protagoniste un branco di pecore appassionate di letteratura gialla.

Alcune protagoniste di Pecore sotto copertura

Trama completa di Pecore sotto copertura

Risultato sorprendente per la nuova fatica di Hugh Jackman, da noi analizzata nella recensione di Pecore sotto copertura, definito dalla critica "sorprendentemente arguto" ed "emotivamente soffice nel migliore dei modi".

Nel film Hugh Jackman interpreta George Hardy, un pastore che ama profondamente il suo gregge tanto da leggergli ogni sera un romanzo giallo. Quello che lui non immagina è che, quando va a dormire, le pecore iniziano a discutere su chi possa essere l'assassino. Quando George viene ucciso misteriosamente, le pecore lasciano i loro campi per sostituirsi alla polizia, incapace di trovare il colpevole del delitto, e danno il via a una complicata indagine.

Hugh Jackman con una delle sue pecore

Il cast vocale originale all star include include Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Patrick Stewart, Chris O'Dowd, Regina Hall, Bella Ramsey, Brett Goldstein e Rhys Darby.

Per il regista Kyle Balda, Pecore sotto copertura rappresenta il debutto in live-action dopo una lunga carriera nell'animazione presso Illumination, dove ha co-diretto Cattivissimo Me 3 e Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo.