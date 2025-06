The Odyssey: il nuovo film di Christopher Nolan potrebbe essere vietato ai minori

Nuove indiscrezioni stanno alimentando l'attesa intorno a The Odyssey, il prossimo progetto di Christopher Nolan. Secondo quanto riportato da MTTSH, il film potrebbe ricevere una classificazione R, cioè vietato ai minori non accompagnati.

Nonostante il poema epico di Omero contenga numerosi elementi narrativi che giustificherebbero un approccio più adulto - tra violenza, seduzione e temi oscuri - ci si aspettava che la Universal potesse optare per un più "commerciale" PG-13, così da intercettare un pubblico più ampio. Ma con un regista come Nolan alla guida, e con il credito guadagnato grazie al successo planetario di Oppenheimer, sembra che lo studio sia disposto a concedergli ampio margine creativo.

Il primo teaser di The Odyssey dovrebbe essere proiettato in occasione dell'uscita di Jurassic World: Rebirth, e questo dovrebbe confermare - o smentire - presto i rumor sulla classificazione.

The Odyssey, il cast stellare

Per ora è stato confermato ufficialmente solo Matt Damon nel ruolo di Odisseo, ma secondo fonti vicine alla produzione, Tom Holland dovrebbe interpretare il figlio Telemaco, mentre Zendaya vestirà i panni della dea Atena. Robert Pattinson sarebbe stato scelto per il ruolo di Hermes. Tra le attrici coinvolte figurerebbero Charlize Theron come Circe, Anne Hathaway nei panni di Penelope, Lupita Nyong'o nel ruolo di Clitennestra e Benny Safdie in quello di Agamennone.

Matt Damon è Ulisse nella prima foto di The Odyssey

In occasione dell'annuncio del film, la Universal ha dichiarato che si tratterà di un'epopea mitologica d'azione girata in tutto il mondo, realizzata con le più avanzate tecnologie IMAX. Il debutto del film è previsto il 17 luglio 2026.

Il poema di Omero racconta il lungo e tormentato ritorno a casa di Odisseo dopo la guerra di Troia, nel corso del quale l'eroe affronta creature mostruose, divinità capricciose e pericoli sovrannaturali. La storia è stata adattata più volte nel corso del tempo, dal film muto di Giuseppe de Liguoro del 1911, all'Ulisse del 1954 con Kirk Douglas, fino al più recente Itaca. Il ritorno con Ralph Fiennes.