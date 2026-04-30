Odissea: Christopher Nolan rivela che la durata sarà inferiore a quella di Oppenheimer

Il regista ha parlato dell'epico film in arrivo a luglio svelando inoltre la pressione che sta affrontando sapendo le aspettative del pubblico.

Christopher Nolan ha svelato che Odissea, il suo nuovo film in arrivo nelle sale nel mese di luglio, avrà una durata inferiore a Oppenheimer.

Il regista, rispondendo alle domande dell'Associated Press, ha rivelato qualche dettaglio del progetto e delle aspettative che lo circondano, ammettendo di sentire un po' la pressione.

Gli aggiornamenti condivisi da Nolan

Odissea non arriverà quindi a 180 minuti del lungometraggio con star Cillian Murphy, e Christopher Nolan ha spiegato: "Si tratta di un film epico, come richiede il soggetto. Ma è più corto".

Il regista ha quindi sottolineato: "C'è una pressione enorme. Chiunque si assuma la responsabilità di portare sugli schermi l'Odissea si assume le speranze e i sogni di un vasto pubblico per i film epici ovunque, e questo comporta una grande responsabilità".

Nolan ha spiegato che lavorare alla trilogia del Cavaliere Oscuro lo ha però aiutato: "Quello che ho imparato in quell'occasione è che il pubblico, da un film su una storia molto amata e da un gruppo di personaggi altrettanto amati, desidera un'interpretazione forte e sincera. Vogliono sapere che un regista si è impegnato al massimo".

Il filmmaker ha assicurato: "Ho davvero cercato di realizzare il miglior film possibile".

Una foto del nuovo film di Nolan

L'atteso ritorno del regista nelle sale

Al centro della trama del film, che in precedenza Nolan aveva definito come 'un incubo da girare' in senso positivo, ci sarà Odisseo, interpretato da Matt Damon, che cerca di tornare a casa dalla moglie Penelope dopo la guerra.

Il cast del progetto comprende Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez, Mia Goth, e Travis Scott.