Odissea "non infrangerà una tradizione" di Christopher Nolan che riguarda la durata

Vedere l'Odissea di Nolan sarà un'impresa epica anche in termini di tempo? La produttrice Emma Thomas ha fatto chiarezza in attesa dell'annuncio ufficiale

Narrare le peregrinazioni di Ulisse è un'impresa epica. Pertanto molti spettatori temono che l'Odissea di Christopher Nolan abbia una durata folle. A rassicurare gli spettatori ci ha pensato la produttrice Emma Thomas, fornendo alcuni importanti dettagli sulla lunghezza del film, che secondo quanto promesso, non supererà le tre ore.

Una scena di Odissea

Che cosa ha detto Emma Thomas sulla durata di Odissea

La produttrice Emma Thomas ha garantito che l'epopea di Christopher Nolan "durerà meno di tre ore", come riporta Deadline, ma non ha potuto fornire la durata effettiva poiché la post-produzione è ancora in corso e il minutaggio potrebbe cambiare.

A dir la verità, finora Nolan ha raggiunto solo una volta le tre ore di durata per Oppenheimer. Gli altri suoi film più lunghi sono Interstellar, che dura 2 ore e 49 minuti, e Il cavaliere oscuro - Il ritorno, che ha una durata di 2 ore e 44 minuti. Ma Odissea è un progetto ben più ambizioso e di ampio respiro, a giudicare dal materiale di partenza.

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Che cosa aspettarci da Odissea

Le anticipazioni del CinemaCon di Las Vegas hanno svelato il ruolo di Charlize Theron in Odissea mostrando nuovi materiali video.

"Perché l'Odissea?" ha spiegato Nolan dal palco di Las Vegas. "È una storia che affascina generazione dopo generazione da 3000 anni; non è una storia, ma LA storia. Volevo cogliere l'entusiasmante opportunità di portarla al pubblico cinematografico moderno" ha spiegato.

Il regista ha descritto scherzosamente la produzione come "un vero incubo da girare, ma in senso positivo". Le riprese hanno portato il cast in Marocco, Grecia, Italia, Islanda e Scozia. Nolan ha elogiato il protagonista Matt Damon definendolo "il mio compagno in questo viaggio" e ha raccontato di aver sopportato "le barche, le montagne, le grotte, il sole cocente, la pioggia battente e il vento", come ha riportato Variety.

Nel cast di Odissea figurano anche Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson e Charlize Theron. L'uscita italiana del film è fissata per il 16 luglio.