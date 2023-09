The Nun 2 ancora primo al box office USA, debutto fiacco per I mercen4ri - Expendables

L'esordio di I mercen4ri - Expendables al botteghino americano non lascia il segno ed è un parziale insuccesso con solo 8,3 milioni, il film non supera The Nun 2, ancora in testa per la terza settimana.

I mercen4ri - Expendables non sfonda al botteghino americano che, per la terza settimana consecutiva, continua a essere dominato dall'horror The Nun 2. Il nuovo capitolo della saga di The Conjuring incassa altri 8,4 milioni di dollari che lo portano a sfiorare i 70 milioni. Risultato di tutto rispetto a fronte di un budget di 38 milioni che potrebbe portare presto all'annuncio di un terzo sequel. Qui la nostra recensione di The Nun 2.

I Mercen4ri - Expendables: una scena del film

L'hype per l'arrivo del nuovo capitolo della saga dei Mercenari, capitanata da Sylvester Stallone, sembra invece inferiore alle aspettative, almeno tra il pubblico americano. I mercen4ri - Expendables non supera gli 8,3 milioni al debutto in 3.518 sale e segna una media per sala di soli 2.359 dollari. Partenza in salita per l'action corale in un weekend non troppo fortunato. La vendita collettiva dei biglietti di questo fine settimana ha, infatti, portato al botteghino con il minor incasso dell'anno, poiché nessun film è riuscito a incassare 10 milioni di dollari. La recensione de I mercenari 4 - Expendables svela le nuove avventure di Barney Ross e del suo team di combattenti alle prese con una nuova pericolosa missione.

Assassinio a Venezia: Kenneth Branagh in un'immagine

Assassinio a Venezia perde una posizione ed è ora terzo con 6,3 milioni di incasso e un totale di 25,4 milioni in Nord America e 71,6 globalmente. La terza avventura tratta da Agatha Christie diretta e interpretata dall'eclettico Kenneth Branagh nei panni dell'ispettore Hercule Poirot continua a esercitare il suo fascino sul grande pubblico e stavolta anche il plauso della critica stabilendo un record su Rotten Tomatoes. Come rivela la nostra recensione di Assassinio a Venezia, stavolta Poirot sarà impegnato a indagare su un omicidio che avviene durante una seduta spiritica. La storia è ambientata a Venezia, dopo la seconda Guerra Mondiale. Poirot, ritiratosi a vita privata, si è trasferito nella città italiana e partecipa a una seduta spiritica in un palazzo decadente e "infestato" da presenze inquietanti. Quando uno dei presenti viene ucciso, il detective deve immergersi in un mondo di ombre e segreti.

The Equalizer 3: Senza Tregua è quarto. L'action thriller che vede il ritorno di Denzel Washington nei panni del cupo killer Robert McCall, stavolta alle prese con la mafia italiana, nel quarto weekend raccoglie altri 4,7 milioni che lo portano a un totale di 81,2 milioni. A livello globale, il film diretto da Antoine Fuqua supera la soglia dei 100 milioni raggiungendo l'imponente cifra di 148 milioni in quattro settimane.

Dopo dieci settimane, Barbie resiste saldamente in quinta posizione e intasca altri 3,2 milioni che portano il film a superare i 630 milioni complessivi. Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling continua a macinare record a livello nazionale e internazionale e la sua corsa sembra ancora inarrestabile tanto da aver superato gli 1,4 miliardi complessivi.