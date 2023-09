The Equalizer 3 ha il punteggio Rotten Tomatoes migliore della saga con Denzel Washington

Antoine Fuqua e Denzel Washington sono tornati per concludere la trilogia action con The Equalizer 3 che ora è nelle sale di tutto il mondo. Se i fan erano entusiasti di vedere la continuazione della serie, saranno ancora più felici di sapere che questo trequel è il capitolo con il rating più alto su Rotten Tomatoes dell'intero franchise.

The Equalizer 3: Senza Tregua vanta attualmente un punteggio Rotten Tomatoes superiore a quello dei suoi due predecessori; a partire da giovedì sera, il film vanta un 77% di recensioni positive della critica sul sito mentre la preferenza del pubblico è al 91%. Il primo The Equalizer - Il vendicatore aveva ottenuto un punteggio del 61%, mentre The Equalizer 2 - Senza perdono un 52%.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Equalizer 3, che vede Denzel Washington e Dakota Fanning di nuovo insieme svariati anni dopo Man on fire - Il fuoco della vendetta di Tony Scott.

Per quanto riguarda il box-office, secondo le proiezioni più recenti degli analisti, The Equalizer 3 dovrebbe incassare tra i 28 e i 30 milioni di dollari nel weekend d'apertura, per un totale di 40 milioni di dollari se si considera il Labor Day. Questo sarà sufficiente per garantirgli una delle migliori aperture al botteghino del Labor Day degli ultimi anni.