Sylvester Stallone: 'Sono l'ultimo dei dinosauri tra le action star degli anni '80'

Pensando alla sua carriera assai longeva, Sylvester Stallone si è definito "l'ultimo dei dinosauri" durante la presentazione di Sly, documentario a lui dedicato. La star di Rocky si riferiva al fatto che ormai è rimasto l'ultimo delle star d'azione degli anni '80 ancora in carriera, visto che a breve lo rivedremo in azione ne I mercen4ri - Expendables, nei cinema dal 21 settembre.

Tulsa King; un primo piano di Sylvester Stallone

"Non puoi essere preparato per questo... la longevità di questa carriera è strabiliante", ha esclamato Stallone a Entertainment Tonight Canada. "È semplicemente strabiliante perché non so quanto ancora puoi aspettare. La società sta cambiando, la commercializzazione nel cinema è più veloce. Quindi la longevità diventa un premio".

Il divo ha proseguito: "Mi considero come l'ultimo dei dinosauri, e ne sono molto orgoglioso. Ma se ci penso è incredibile. Voglio dire... sono passati quasi 50 anni. Quindi non lo do per scontato, ma ho tanta voglia di trascorrere con le persone che amo il tempo che mi resta".

Un mercenario inossidabile

I mercen4ri - Expendables vede Sylvester Stallone per l'ultima volta nei panni di Barney Ross, a capo del team di mercenari che lo vede riunito al collega Dolph Lundgren. Ai mercenari d'élite, Jason Statham, Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone, si uniscono per la prima volta Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Iwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia.

Armati di tutte le armi su cui riescono a mettere le mani e delle abilità per usarle, i mercenari sono l'ultima linea di difesa del mondo, la squadra che viene chiamata quando tutte le altre opzioni sono fuori discussione. I nuovi membri del team, con stili e tattiche mai viste prima, daranno all'espressione "sangue nuovo" un significato completamente diverso.