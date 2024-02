I mercen4ri - Expendables: la steelbook 4K UHD + Blu-ray del quarto film è scesa di prezzo su Amazon

Fin dalle primissime indiscrezioni il progetto de I mercenari - The Expendables ha dato da riflettere al grande pubblico, risvegliando una particolare nostalgia cinematografica da ricollegare direttamente agli attori proposti e a colui dietro alla macchina da presa Sylvester Stallone. L'idea di "riesumare" alcune leggende del cinema action anni 70' e '80 per poi unirli in un'avventura dalle tinte violente, evocative e sicuramente leggere, ha lasciato un segno indelebile permettendo alla prima pellicola di svilupparsi, in seguito, in una vera e propria saga ancora oggi discussa e proseguita fino a I mercen4ri - Expendables.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare I mercen4ri - Expendables nella sua versione Steelbook 4K UHD + Blu-ray, in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile recuperarlo a 24,58€, con uno sconto del 30% sul prezzo mediano indicato (34,99€). Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere qualche informazione aggiuntiva sul prodotto cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una steelbook de I mercenari - The Expendables esplosiva

Su Amazon, nella sezione "descrizione prodotto", questa Steelbook 4K UHD + Blu-ray de I mercen4ri - Expendables viene così introdotta e presentata: "Il veterano mercenario Barney Ross (Sylvester Stallone) e la sua squadra stellare, composta dagli uomini più tosti (Jason Statham, Dolph Lundgren, 50 Cent, Megan Fox...), affrontano una nuova sfida, in una trama fitta di azione. Per superarla ed avere successo, devono ricorrere al loro ingegno, all'esperienza e alla forza bruta che li caratterizza. Edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray".

Se anche voi siete fan de I mercen4ri - Expendables non lasciatevi scappare l'occasione di recuperarlo in questa versione Steelbook 4K UHD + Blu-ray. Azione adrenalina e sfrenata, e una buona dose di leggende alimentano l'identità di una pellicola memorabile sotto tanti aspetti diversi.