Assassinio a Venezia; record su Rotten Tomatoes per la saga di Kenneth Branagh su Hercule Poirot

Il punteggio di Assassinio a Venezia su Rotten Tomatoes è stato rivelato, segnando un record positivo per la saga di Kennet Branagh dedicata a Hercule Poirot. Diretto da Branagh, il film in uscita oggi è un adattamento dell'opera di Agatha Christie Hallowe'en Party e segue due precedenti adattamenti: Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo.

Assassinio a Venezia debutta su Rotten Tomatoes con un bel 81% di giudizi positivi della critica, superando nettamente i precedenti adattamenti che avevano riscosso giudizi tiepidi, fermandosi entrambi al 61%.

Di cosa parla Assassinio a Venezia

Come rivela la nostra recensione di Assassinio a Venezia, stavolta Hercule Poirot viene chiamato a indagare su un omicidio che avviene durante una seduta spiritica. La storia è ambientata a Venezia, dopo la seconda Guerra Mondiale. Poirot, ritiratosi a vita privata, si è trasferito nella città italiana e partecipa a una seduta spiritica in un palazzo decadente e "infestato" da presenze inquietanti. Quando uno dei presenti viene ucciso, il detective deve immergersi in un mondo di ombre e segreti.

Il cast tecnico e artistico

La sceneggiatura è firmata da Michael Green, mentre la regia è nuovamente di Kenneth Branagh. Nel cast ci sono anche Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh. Gli appassionati di Agatha Christie possono scoprire le differenze tra romanzo e film insieme a noi.