The Flash, un nuovo poster e tante scene inedite nel trailer internazionale del film DC (c'è anche Alfred!)

Manca ormai davvero poco all'arrivo di The Flash nelle sale di tutto il mondo, e l'atteso cinecomic DC si presenta oggi con un nuovo poster e un trailer internazionale ricco di scene inedite.

Mentre i primi fan screening di The Flash sembrano aver portato con sé reazioni per lo più positive nei confronti del film, il resto del pubblico attende con trepidazione l'uscita al cinema della pellicola con Ezra Miller diretta da Andres Muschietti.

The Flash, anche gli autori DC ne parlano benissimo: "Sarà una bomba!"

The Flash sta arrivando

E nel frattempo, per ingannare l'attesa, ci facciamo intrattenere dal nuovo poster e da un trailer internazionale realizzato per il mercato cinese che ci offre l'opportunità di dare un'occhiata a diverse scene non presenti nei materiali promozionali visti finora.

In particolare, notiamo subito il ritorno dell'Alfred di Jeremy Irons, conversazioni più estese tra Barry (Ezra) e il Bruce Wayne di Ben Affleck, e sul finire fa la sua comparsa anche la Iris West di Kiersey Clemons, oltre ad avere più momenti con la Supergirl di Sasha Calle, i genitori di Barry (Ron Livingston e Maribel Verdù), il Batman di Michael Keaton e Zod (Michael Shannon).

The Flash, Ben Affleck svela: "Ecco per quanti minuti apparirò nel film nei panni di Batman"

"I mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L'unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è 'correre per la sua vita'. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l'universo?" recita la sinossi ufficiale fornita da Warner Bros.

The Flash approderà il 15 giugno nelle sale italiane.