The Flash, Ben Affleck svela: "Ecco per quanti minuti apparirò nel film nei panni di Batman"

Ben Affleck ha svelato il minutaggio effettivo delle sue scene in The Flash, film in cui tornerà a indossare il mantello del Cavaliere Oscuro.

Come noto da diverso tempo, il Batman di Ben Affleck tornerà ancora una volta al cinema all'interno del film The Flash, in uscita il prossimo giugno nelle sale.

Nel corso di una recente intervista concessa all'Hollywood Reporter, Affleck ha svelato per quanto tempo lo vedremo sullo schermo, rivelando il minutaggio effettivo delle sue scene nel film: a quanto pare, il suo sarà un ruolo decisamente più piccolo di quello del Batman di Michael Keaton. Affleck è anche tornato sulla sua decisione di abbandonare il ruolo.

"L'esperienza di Justice League, il fatto che quelle storie sono diventate per me un po' ripetitive e meno interessanti. Sì, ho finalmente capito come interpretare quel personaggio [Batman] e l'ho fatto in The Flash. Per i cinque minuti in cui sono lì, è davvero fantastico", ha rivelato Affleck. "In gran parte si tratta solo del tono. Devi capire qual è la tua versione di quella persona? Chi è la persona che si adatta a quello che puoi fare? Ho cercato di calarmi in un tipo di Batman. E comunque, mi piacciono molte delle cose che abbiamo fatto, soprattutto il primo [Batman v Superman]".

