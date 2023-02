The Flash, anche gli autori DC ne parlano benissimo: "Sarà una bomba!"

The Flash, il cinecomic DC diretto da Andres Muschietti con protagonista Ezra Miller sarà davvero una bomba. Parola di chi di fumetti se ne intende, ovvero gli scrittori Jeff Lanzing e Collin Kelly.

Parlando con Comicbook gli autori di Batman: One Bad Day - Clayface Jeff Lanzing e Collin Kelly hanno risposto anche a una delle domande più frequenti nella community di appassionati di fumetti e cinecomic: come sarà The Flash?

Il film con protagonista Ezra genera infatti tantissima curiosità, avendo avuto un iter creativo-produttivo piuttosto lungo e travagliato. Questo sarà inoltre il primo progetto cinematografico dedicato principalmente a un supereroe amato come Barry Allen/Flash, ma vedrà anche il ritorno del Batman di Michael Keaton, nonché quello di Ben Affleck, e l'introduzione della Supergirl di Sasha Calle.

Tanta carne al fuoco, dunque, in grado di entusiasmare anche chi fa parte del campo.

"So troppe cose di quel film, non posso parlarne" afferma Lanzing "Conosco dei segreti di cui voi siete tutti all'oscuro! Per cui devo essere il più tranquillo possibile nel parlarne. Ma vi dirò: sono elettrizzato!".

Lanzing non ha ancora avuto modo di vedere il risultato finale, ma a giudicare da ciò che è venuto a sapere, quando gli chiedono su una scala da 1 a 10 quanto sia una bomba la pellicola, lui risponde: "10! 10. Credo che se anche solo metà delle cose che ho sentito da gente che sa siano vere... 10. È assurdo. Follia pura. E il film in sé, ho sentito dire che è incredibile!".

Cosa accadrà in The Flash (e come ci sarà mostrato) da generare un così grande entusiasmo generale? Lo scopriremo a giugno, quando il film arriverà finalmente nelle sale.