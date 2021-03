The Flash: Kiersey Clemons confermata nel ruolo di Iris West

L'attrice Kiersey Clemons farà parte del cast di The Flash con il ruolo di Iris West, personaggio che apparirà in Zack Snyder's Justice League.

The Flash avrà nel proprio cast anche Kiersey Clemons che avrà il ruolo di Iris West. Il progetto della DC avrà come star Ezra Miller nel ruolo di Barry Allen.

L'attrice avrebbe dovuto debuttare nel DC Universe in occasione di Justice League, venendo però tagliata dalla versione diretta da Jos Whedon.

Kiersey Clemons apparirà in Zack Snyder's Justice League e ritornerà poi sul set in occasione del nuovo tassello dell'universo cinematografico basato sui fumetti della DC.

Nel cast di The Flash ci sarà inoltre Michael Keaton, che riprenderà nel film diretto da Andres Muschietti la parte di Batman. Sasha Calle, invece, avrà la parte di Supergirl.

Le riprese inizieranno ad aprile nella città di Londra, in vista di un debutto previsto sul grande schermo il 4 novembre 2022.

La sceneggiatura è firmata da Christina Hodson e avrà al centro il personaggio di Barry Allen interpretato da Ezra Miller, per la prima volta protagonista di un lungometraggio dopo essere apparso in Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League.

Le indiscrezioni sostengono che The Flash sarà basato sul fumetto del 2011 Flashpoint di Geoff Johns e Andy Kubert, in cui Barry Allen si reca nel passato per salvare la madre creando così una timeline alternativa nel processo.