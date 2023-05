The Exorcist: Believer ha fatto flop alla proiezione test a New York

Non avrebbe convinto il pubblico della proiezione test di New York il reboot di The Exorcist: Believer, guai in vista per David Gordon Green e Blumhouse?

L'attesa è tanta, ma la strada per il reboot de L'esorcista targata Blumhouse sembra partire in salita. Secondo quanto riferito da ScreenGeek, The Exorcist: Believer avrebbe fatto flop a una recente proiezione test a New York.

Dopo aver rilanciato il franchise di Halloween con tre nuovi capitoli rivelatori vittoriosi al box office, Jason Blum ha deciso di ripetere l'operazione con L'esorcista affidando allo stesso David Gordon Green la regia dei tre reboot il primo dei quali, intitolato The Exorcist: Believer, uscirà a ottobre.

L'esorcista: il capolavoro horror sui demoni del cuore umano

Le reazioni degli spettatori della proiezione test

La descrizione del primo trailer di The Exorcist: Believer, presentato al CinemaCon di Las Vegas 2023, ha alimentato la curiosità dei fan sul nuovo progetto in arrivo, ma la proiezione test newyorkese non avrebbe dato l'esisto sperato, almeno da quanto possiamo vedere sui social media.

Un addetto ai lavori riferisce che "le lamentele più comuni sono che l'horror è troppo lungo e non fa paura".

Sul versante positivo, "tutti sembrano concordare sul fatto che abbia un eccellente jump scare".

Sempre da Twitter arriva la conferma della presenza della protagonista del film originale Linda Blair in un cameo.

L'esorcista: cosa sappiamo sul reboot

Il nuovo esorcista non ignorerà i precedenti capitoli

The Exorcist: Believer arriverà nei cinema a ottobre. Il film horror vedrà Leslie Odom Jr. nei panni del protagonista, padre di una ragazzina posseduta. Il cerca disperata di aiuto, l'uomo contatterà Chris MacNeil, la madre di Regan MacNeil. Ellen Burstyn tornerà mei panni di Chris. Con lei nel cast Ann Dowd, Lidya Jewett, Raphael Sbarge, Jennifer Nettles e Olivia Marcum. Da tempo si parla, inoltre, del possibile ritorno dell'interprete originale di Regan, Linda Blair, nel cast.

Basato sull'omonimo romanzo del 1971 del compianto William Peter Blatty, L'esorcista del 1973 è stato diretto da William Friedkin da una sceneggiatura dello stesso Blatty. Il film, divenuto rapidamente un classico, ha inizialmente generato due sequel: L'esorcista II: l'eretico nel 1977 e L'esorcista III nel 1990. In seguito sono stati realizzati due film prequel, L'esorcista: la genesi e Dominion: A Prequel to the Exorcist, usciti nel 2004 e nel 2005. Più recentemente, una serie televisiva intitolata semplicemente The Exorcist è andata in onda su Fox per due stagioni dal 2016 al 2017 come sequel diretto del film originale del 1973.