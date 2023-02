L'esorcista: cosa sappiamo sul reboot

Ci sono alcuni film horror così iconici che ormai sono entrati a far parte dell'immaginario collettivo e tra questi c'è un classico dell'orrore che domina indiscusso ogni classifica inerente al genere: ovviamente stiamo parlando de L'esorcista. Ben quattro film sono stati realizzati dopo il primo leggendario horror degli anni '70, ma nessuno è riuscito a sfiorare le vette raggiunte dall'originale. Tuttavia, un reboot de L'esorcista arriverà sugli schermi nel 2023 e i fan sono estremamente eccitati a riguardo.

Secondo il The Hollywood Reporter, il nuovo film della serie de L'esorcista uscirà nelle sale il 13 ottobre 2023: la pellicola sarà prodotta da Jason Blum con la sua Blumhouse e non terrà conto dei sequel dell'originale come L'esorcista II - L'eretico del 1977, L'esorcista III del 1990 o della serie The Exorcist del 2016. Il film sarà diretto da David Gordon Green, il quale porterà sullo schermo una sceneggiatura scritta dallo stesso regista in collaborazione con Peter Sattler, Scott Teems e Danny McBride.

Jason Blum, il ritorno di Ellen Burstyn e una nuova coppia di protagonisti

Durante un'intervista pubblicata da Variety, Blum ha dichiarato: "Ci stiamo preparando a farlo. Con L'esorcista speriamo di fare la stessa cosa che abbiamo fatto con Halloween, in un modo fresco e degno di essere rivisitato. E che sia abbastanza differente da rendere gli spettatori felici di averlo visto".

Sempre secondo il The Hollywood Reporter, Ellen Burstyn riprenderà il ruolo di Chris MacNeil, la madre della ragazza posseduta da un demone nell'originale. Inoltre, Ann Dowd e Leslie Odom Jr. saranno i protagonisti del nuovo film basato sull'omonimo romanzo di William Peter Blatty del 1971. Nel corso degli anni la Dowd ha recitato in film di Ari Aster e in pellicole come Io & Marley, Effetti Collaterali e Compliance, per il quale ha ricevuto il National Board of Review Award alla miglior attrice non protagonista. L'attrice è anche stata un personaggio regolare della serie della HBO The Leftovers - Svaniti nel nulla, per la quale ha ricevuto una nomination al Primetime Emmy Award per la miglior attrice in una serie drammatica.

Leslie Odom Jr., invece, è principalmente noto per aver interpretato Aaron Burr nel musical di Broadway Hamilton, per cui ha vinto il Tony Award come miglior attore protagonista, e Sam Cooke nel film Quella notte a Miami..., per cui ha ricevuto una candidatura al premio Oscar nel 2021. Sebbene i nomi dei loro ruoli non siano ancora stati rivelati, sappiamo che il personaggio di Odom Jr. si rivolgerà a quello interpretato dalla Burstyn affinché possa aiutare il figlio posseduto.

David Gordon Green alla regia e l'inizio delle riprese

Durante il tour promozionale di Glass Onion - Knives Out, Deadline ha chiesto a Odom Jr. di parlare delle riprese del nuovo film del franchise de L'esorcista, al che l'attore ha affermato: "È molto eccitante. Sì, siamo alla quarta settimana. Mi sto divertendo un sacco con David e i membri del cast sono fenomenali. Credo che stiamo realizzando qualcosa di profondamente spaventoso e sicuramente divertente. Ma anche significativo, sai, è un film molto profondo."

A proposito del progetto, nell'Ottobre 2022, lo stesso David Gordon Green ha affermato: "Cominciamo a girare tra un paio di settimane e siamo pronti a rimboccarci le mani e a immergerci nel prossimo grande franchise. Stiamo mettendo insieme un cast e una sceneggiatura di cui siamo veramente contenti. Sono onorato di entrare in un pezzo così importante della storia del cinema. E di sapere che c'è una fanbase curiosa, attenta e potenzialmente preoccupata per quello che stiamo facendo. La gente mi chiede se è stressante. No, è eccitante perché ho speso così tanto della mia vita a fare film e preghi perché il pubblico compri il biglietto e vada al cinema. Ho storie da raccontare, un'immaginazione da esprimere e il modo in cui riesco a farlo all'interno di questi film è un'opportunità incredibile".

Per coloro che non conoscono il regista statunitense, Green è l'uomo che ci ha donato Strafumati di Seth Rogen e James Franco, All the Real Girls del 2003, Undertow, prodotto dal grande Terrence Malick e, tra gli altri, Snow Angels con Kate Beckinsale. Il cineasta, inoltre, è diventato molto noto nel mondo dell'orrore grazie alla trilogia formata da Halloween, Halloween Kills (2021) e Halloween Ends (2022), tredicesimo film della saga iniziata con Halloween - La notte delle streghe e l'ultimo della recente trilogia.

Una nuova trilogia

Infine, ciò che possiamo affermare con certezza è che questo non sarà l'ultimo film dell'amata saga cinematografica: secondo quanto riportato da Deadline, L'esorcista del 2023 sarà soltanto il primo capitolo di una trilogia per la quale Universal e Peacock hanno firmato un accordo da ben 400 milioni di dollari. Ciò significa che presto usciranno molti altri film che esploreranno l'universo de L'esorcista, motivo per cui i fan di tutto il mondo possono finalmente essere fiduciosi nei confronti del futuro di uno dei più straordinari horror di tutti i tempi.