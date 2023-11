L'esorcista: Linda Blair spiega che il suo impegno come attivista rende impossibile un ritorno sul set

Linda Blair ha avuto un cameo nel film L'esorcista - Il credente, riprendendo il ruolo di Regan MacNeil, e l'attrice ha ora risposto alle domande di chi ha ipotizzato un suo coinvolgimento nei capitoli successivi.

Nonostante i risultati non particolarmente positivi, la saga proseguirà con un ulteriore film in arrivo nelle sale il 18 aprile 2025.

I commenti dell'iconica star della saga horror

L'esorcista - una celebre scena del film

In un'intervista rilasciata a Screen Rant, Linda Blair ha parlato del sequel The Exorcist: Deceiver spiegando: "Non so cosa faranno. Non lo so davvero. E non è una battuta. La mia storia è legata agli animali, ho molte cose di cui occuparmi, i miei sogni di quello che voglio fare, che non dovrebbe mai cambiare, sono tutti basati sugli animali. Ho avuto script da tutti gli studios - non tutti, ma molti - e tanti buoni progetti prima di comprare questa proprietà. E quello che ho scoperto è che non potevo girare film e gestire contemporaneamente la fondazione".

L'attrice si è infatti dedicata alla Worldheart Foundation, decidendo di mettere in secondo piano il mondo del cinema.

Linda ha quindi aggiunto: "Non so cosa faranno, tranne che non ho, al momento, del tempo a disposizione per il cinema. E sono onesta. Se riusciremo a risolvere i problemi di cui si occupa la fondazione ritornerò a lavorare".

L'impegno come attivista

Il regista David Gordon Green, in precedenza, aveva raccontato che l'interprete di Regan era stata disponibile a lavorare come consulente per aiutare le giovani attrici che interpretavano i personaggi posseduti. Un impegno come protagonista di un intero sequel richiederebbe però troppo tempo, situazione incompatibile con l'impegno che negli ultimi 17 anni ha visto Linda combattere per salvare cani e aiutarli a trovare nuove case, agire per combattere i divieti affrontati dai proprietari di pitbull, assicurare il benessere degli animali o offrire aiuti concreti, come accaduto durante l'uragano Katrina.