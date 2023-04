L'esorcista: svelati titolo ufficiale, trama e la descrizione del primo terrificante trailer del reboot

Jason Blum e il regista David Gordon Green sono intervenuti al Cinemacon 2023 per mostrare in anteprima il primo terrificante trailer del reboot de L'esorcista.

Dopo aver concluso brillantemente la trilogia dedicata ad Halloween, il produttore Jason Blum e il regista David Gordon Green si sono tuffati a capofitto in un altro trittico horror che riporterà agli antichi fasti il cult horror L'esorcista. Nel corso del CinemaCon 2023 i due hanno presentato in anteprima il terrificante trailer, annunciando titolo ufficiale e sinossi del primo dei tre reboot previsti: The Exorcist: Believer.

L'esorcista: il capolavoro horror sui demoni del cuore umano

La descrizione del trailer

Da quanto riportato da Collider, il trailer si apre con il personaggio di Leslie Odom Jr. che ha lasciato sua figlia e la sua migliore amica a scuola. Più tardi quel pomeriggio, le ragazzine scompaiono ed entrambi i genitori sono preoccupati da morire. Le ragazze riappaiono, apparentemente dopo essere state nel bosco. Pensano di essere via da poche ore, ma in realtà sono via da tre giorni, e ognuna delle due si comporta in modo strano e distante, continuando a guardare fuori dalle finestre.

Tornato a casa, il personaggio di Leslie Odom Jr. si sta lavando i denti quando sua figlia gli si avvicina dopo aver salito le scale. "Hai detto qualcosa?" chiede. "Pensavo avessi detto qualcosa." Quindi inizia ad avere le convulsioni nel corridoio.

La sua amichetta entra in una chiesa con addosso un vestito bianco insanguinato e continua a ripetere la frase "Il sangue e il corpo", come una litania sempre più forte, finché non inizia a urlarlo. Odom chiede a un'infermiera, interpretata da Ann Dowd, "Hai mai visto qualcosa di simile?" "No", risponde lei, "ma ci sono persone che l'hanno fatto". Quindi si ode Tubular Bells, brano di Mike Oldfield che fa parte della colonna sonora dell'originale L'esorcista.

L'esorcista: cosa sappiamo sul reboot

In una scena successiva Odom sta guardando le interviste su YouTube con una certa Chris MacNeil (Ellen Burstyn), protagonista dell'originale. Il montaggio affianca la giovane Chris all'anziana Chris, ancora interpretata da Burstyn. Odom incontra la donna e lei gli spiega che sua figlia e l'amica hanno inciso i loro nomi sulla pelle. Nel frattempo le vediamo sotto i loro letti che urlano. Chris dice che ci sono molti diversi metodi di esorcismo e ne avranno bisogno tutti. Poi entra nella stanza per vedere una delle ragazze possedute e chiede "Ci siamo già incontrati, vero?" E il demone risponde "Madre". Quindi inizia a recitare alcune delle battute della figlia di Chris dal film originale.

Dopo un montaggio serrato di immagini raccapriccianti, violenza e ogni sorta di azione demoniaca, vediamo entrambe le ragazze legate alle sedie, schiena contro schiena, in un ospedale. I loro occhi sono bianchi e hanno la testa inclinata all'indietro, con crocifissi capovolti incisi nelle loro teste. "Drip, drop, drip, drop" continuano a ripetere le due. Stanno imitando i cardiofrequenzimetri che hanno addosso e Chris fa notare che il loro cuore batte in sincronia. Le ragazze emettono una risata demoniaca e otteniamo l'intertitolo che rivela il titolo ufficiale The Exorcist: Believer.

Jason Blum: "I film devono spaventare e intrattenere, il messaggio è la ciliegina sulla torta"

Il nuovo esorcista non ignorerà i precedenti capitoli

The Exorcist: Believer arriverà nei cinema a ottobre. Il film horror vedrà Leslie Odom Jr. nei panni del protagonista, padre di una ragazzina posseduta. Il cerca disperata di aiuto, l'uomo contatterà Chris MacNeil, la madre di Regan MacNeil. Ellen Burstyn tornerà mei panni di Chris. Con lei nel cast Ann Dowd, Lidya Jewett, Raphael Sbarge, Jennifer Nettles e Olivia Marcum. Inoltre, alcune voci prive di conferma ufficiale parlano del possibile ritorno dell'interprete originale di Regan, Linda Blair, nel cast.

Basato sull'omonimo romanzo del 1971 del compianto William Peter Blatty, L'esorcista del 1973 è stato diretto da William Friedkin da una sceneggiatura dello stesso Blatty. Il film, divenuto rapidamente un classico, ha inizialmente generato due sequel: L'esorcista II: l'eretico nel 1977 e L'esorcista III nel 1990. In seguito sono stati realizzati due film prequel, L'esorcista: la genesi e Dominion: A Prequel to the Exorcist, usciti nel 2004 e nel 2005. Più recentemente, una serie televisiva intitolata semplicemente The Exorcist è andata in onda su Fox per due stagioni dal 2016 al 2017 come sequel diretto del film originale del 1973.