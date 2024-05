L'esorcista, Mike Flanagan in trattative per subentrare alla regia del franchise

I non esaltanti risultati al box-office ottenuti da L'esorcista - Il credente avevano convinto Blumhouse e Universal a rallentare un attimo la produzione del franchise, ma stando a quanto riportato da Deadline Mike Flanagan sarebbe ora in trattative per dirigere il secondo capitolo della saga reboot.

In caso di accordo, Flanagan prenderebbe il posto di David Gordon Green, che ha lasciato il reboot del franchise a gennaio. La Universal e la Blumhouse hanno acquistato i diritti de L'esorcista da Morgan Creek nel luglio 2021 per 400 milioni di dollari e, mentre il piano a quel punto prevedeva la realizzazione di almeno tre nuovi film, non è chiaro se Flanagan ne dirigerà più di uno.

L'Esorcista - Il credente: una scena del film

Interpretato da Leslie Odom Jr. e dalla veterana del franchise Ellen Burstyn, L'Esorcista - Il credente ha performato al di sotto delle aspettative visto che ha esordito con un modesto incasso di 26,4 milioni di dollari in patria lo scorso ottobre, per poi totalizzare 65,5 milioni di dollari e 136,2 milioni di dollari nel mondo.

Originariamente previsto per il 18 aprile 2025, il sequel The Exorcist: Deceiver è stato posticipato quando Green ha lasciato la regia, e il biopic su Michael Jackson della Lionsgate ha preso il suo posto in quello slot. Green ha poi diretto il film Nutcrackers, che segna il primo ruolo da protagonista per Ben Stiller dopo sei anni, ed è tornato a lavorare alla serie HBO The Righteous Gemstones, la cui quarta stagione non è ancora stata programmata.

I progetti di Flanagan

Reduce dall'adattamento di Stephen King The Life of Chuck, interpretato da Tom Hiddleston, Mark Hamill e altri, Flanagan ha creato per Netflix La caduta della casa degli Usher, una miniserie horror gotica ispirata ai racconti di Edgar Allen Poe.

John Carpenter sul reboot dell'Esorcista: "Come si fa a sbagliare un film del genere"

Precedentemente si era già occupato di King con progetti come Doctor Sleep e Il gioco di Gerald, ma è noto anche per lungometraggi come Ouija - L'origine del male e Oculus, oltre a The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, The Midnight Club e altre serie. È socio della Intrepid Pictures con Trevor Macy.